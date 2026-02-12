Horoscope : ces 2 signes du zodiaque vont voir leurs comptes plonger en février 2026, sans retour possible

Entre le 11 et le 17 février 2026, le ciel met les comptes des Gémeaux et du Sagittaire sous haute tension. Ce qui semble anodin pourrait laisser un trou durable dans leur budget.

Au cœur de l’hiver, alors que le 11 février 2026 ressemble à un jour ordinaire entre les fêtes passées et la Saint-Valentin qui approche, le ciel prépare tout autre chose pour certains portefeuilles. L’ambiance astrale parle de règlements de comptes, pas seulement symboliques, avec des factures qui tombent plus vite que prévu.

D’après les prévisions, deux signes se retrouvent en première ligne : les Gémeaux et le Sagittaire. Pour eux, février 2026 ne rime pas avec simple découvert de fin de mois, mais avec un véritable trou dans leurs finances, une perte sèche qui ne sera pas comblée aussitôt. Reste à comprendre comment ce scénario se met en place.

Février 2026 : un ciel contrasté qui fait basculer Gémeaux et Sagittaire

Le 12 février 2026, la rencontre de Mercure et du Nœud Nord en Poissons est décrite comme une date clé, porteuse d’opportunités pour certains signes. « Cette journée ouvre des portes que l’on croyait définitivement fermées, il suffit parfois d’un mot juste pour changer la donne », souligne un astrologue suivi par les lecteurs, cité par My Jugaad. Mais pendant que Capricorne, Bélier, Balance ou Cancer surfent sur ces bonnes nouvelles, d’autres regardent leurs comptes se vider.

Cinq jours plus tard, le 17 février 2026, Nouvelle Lune éclipsée en Verseau et Nouvel An chinois ouvrent l’année du Cheval de Feu. L’astrologue Ludovica Squirru décrit une année remplie de remises en question où aucun signe ne sort vraiment indemne. Sous cette pression, Saturne met le focus sur l’argent mal géré, et les signes mutables comme Gémeaux et Sagittaire ressentent cette secousse de plein fouet.

Gémeaux et Sagittaire : comment le trou définitif peut se creuser

Pour les Gémeaux, l’alerte vient de cette habitude de jongler avec les chiffres. Sorties, petits plaisirs, abonnements en série : tout semble léger, jusqu’au moment où la « musique s’arrête ». Une régularisation fiscale oubliée, un dégât des eaux non couvert, une panne majeure de voiture indispensable au travail… La somme tombe d’un bloc, impossible à étaler. Le charme ne suffit plus face au banquier, et l’épargne, quand elle existe, se retrouve vidée d’un coup.

Le Sagittaire, lui, est piégé par son optimisme. Gouverné par Jupiter, il aime voir loin et grand, inviter, investir, croire que l’argent reviendra toujours. En février 2026, ce réflexe peut mener à un achat impulsif important ou à un placement présenté comme miraculeux. Si l’affaire tourne mal, la perte est directe : pas de remboursement, pas de retour en arrière. Ce trou définitif freine les projets pour toute l’année.

Limiter la casse : ce que ces 2 signes du zodiaque peuvent faire

Pour ces deux profils, la clé passe d’abord par l’acceptation. L’argent envolé ne reviendra pas, multiplier les coups risqués pour se refaire ne ferait qu’aggraver la situation. Mieux vaut stopper l’hémorragie : vérifier chaque abonnement, ouvrir enfin les courriers administratifs, demander des échéanciers plutôt que laisser les majorations s’accumuler, utiliser une application de budget ou un simple tableau pour suivre chaque dépense.

Ce choc financier met surtout en lumière le rapport à l’argent. Les Gémeaux ont l’occasion d’apprendre à mettre de l’ordre là où ils improvisent, le Sagittaire à poser des limites à sa générosité et à vérifier les promesses trop belles. Février 2026 peut ressembler à un mois glacial pour leurs comptes, mais aussi à un moment charnière pour construire une façon de gérer l’argent plus solide, et plus apaisante, pour la suite.

