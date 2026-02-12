Vinted serre la vis : cet article vintage peut vous faire bloquer votre compte et vous ne le revendrez plus jamais

Une acheteuse convaincue d'avoir trouvé la pépite parfaite sur Vinted voit son article vintage supprimé en quelques secondes. Derrière ce blocage, de nouvelles règles sur les matières animales changent la donne.

Installée sur votre canapé, un plaid sur les genoux, vous scrollez les annonces Vinted en buvant votre thé. Au détour d’une photo un peu sombre, vous repérez la pièce qui fait battre le coeur : un manteau ancien ou un sac au grain particulier, affiché à un prix dérisoire. Dans votre tête, l’équation est limpide : petit achat, grosse revente, le flip vintage parfait.

Vous prenez des photos, pesez chaque mot de la description, fixez un prix déjà mentalement dépensé. En quelques secondes, l’annonce disparaît, remplacée par un message sec : l’article enfreint les règles du catalogue. Aucune explication détaillée, juste cette sensation d’avoir perdu une bonne affaire. Derrière la frustration, une réalité simple : certains articles vintage interdits ne pourront plus jamais circuler sur la plateforme.

Vinted serre la vis : fourrure, peaux exotiques et ivoire bannis du vintage

Dans ses règles de catalogue mises à jour, la plateforme bannit tout ce qui touche à la fourrure animale, aux peaux exotiques, à l’ivoire et aux coquillages naturels issus d’espèces protégées. Qu’il s’agisse de vison, de renard ou de chinchilla, de python, de lézard ou de crocodile, l’article est classé hors-jeu. Le manteau de grand-mère, le sac chiné en brocante ou la broche ancienne ne sont plus vus comme des trésors, mais comme des produits trop sensibles pour être revendus.

La date ne change rien : qu’il ait été fabriqué dans les années 1970 ou hier, un vêtement en vraie fourrure ou en peau de reptile subit la même règle. Bijoux en ivoire, broches en écaille de tortue, bibelots en corail suivent le même chemin. En revanche, cuir classique, laine, coton, lin ou synthétique restent autorisés, ce qui laisse encore un vaste terrain de chasse aux chineuses qui misent sur une mode éthique et revendable.

Annonce supprimée, compte bloqué : comment Vinted repère ces pièces interdites

Pour faire respecter cette liste noire, Vinted ne s’appuie plus seulement sur quelques signalements manuels. Des systèmes d’intelligence artificielle scrutent les titres, les descriptions et même les photos pour repérer textures de fourrure et motifs d’écailles. Des mots comme vison, astrakan, python ou ivoire déclenchent des alertes automatiques. L’annonce peut être bloquée avant publication ou disparaître quelques minutes après avoir été mise en ligne.

Pour les vendeuses qui insistent, la sanction monte vite : retrait d’annonce, avertissements, suspension, puis compte bloqué en cas de récidive. Perdre des années d’évaluations positives pour un vieux col en vison devient un vrai risque. Cette fermeté s’explique aussi par le droit : la convention CITES encadre le commerce d’espèces menacées, et un sac vintage en reptile ou un bibelot en ivoire sans papiers peut s’apparenter à du trafic.

Quand la perte d’argent devient une victoire pour la protection du vivant

Rendre ces pièces invendables casse leur valeur et l’envie d’en acheter des neuves. Quand un manteau de fourrure ne vaut plus rien sur Vinted, il perd son aura de placement malin.

Les garder, les transformer, ou les donner à une association qui en fera des couchages pour animaux : trois options plus sensées que la poubelle.