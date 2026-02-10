« Je n’utilise plus d’enduit classique » : ce mortier des maçons en 2026 évite la fissure qui réapparaît

En 2026, les maçons abandonnent l’enduit classique pour traiter ces fissures de façade qui réapparaissent à chaque hiver. Quel matériau et quelle méthode permettent enfin une réparation extérieure durable ?

Chaque hiver, le scénario se répète : le gel fait travailler les murs, la peinture cloque et une fine lézarde réapparaît sur la façade. Pendant longtemps, le réflexe a été de sortir un enduit classique de rebouchage, de lisser, de repeindre… puis d’attendre la fissure suivante.

En 2026, beaucoup de maçons ont changé de méthode. Pour eux, réparer une fissure de façade n’est plus un simple geste esthétique, mais un enjeu mécanique : il faut un matériau plus costaud et une mise en œuvre irréprochable pour que la réparation tienne vraiment dans le temps.

Pourquoi l’enduit classique ne suffit plus pour une fissure de façade

Un enduit de rebouchage extérieur offre en général une résistance à la traction d’environ 1 MPa. Le matériau reste rigide et cassant : dès que la maison bouge légèrement avec les variations de température ou d’humidité, il casse net et la fissure se rouvre au même endroit. Résultat, on gratte et on recommence presque chaque année, sans traiter le fond du problème.

Les spécialistes rappellent aussi que toutes les fissures ne se valent pas. Une fissure fine, entre 0,2 et 2 mm, liée aux contraintes du bâti, se gère souvent en surface. Une fissure large, supérieure à 2 mm, traversante ou en escalier peut révéler un mouvement de terrain ou un défaut de fondation. Dans ces cas, un diagnostic par un maçon ou un expert, facturé entre 500 et 2 000 €, reste la première étape indispensable.

Mortier fibré : le choix des maçons en 2026 pour les fissures extérieures

Pour les fissures non structurelles, les professionnels se tournent désormais vers le mortier de réparation fibré. Sa résistance à la traction grimpe à 3 à 5 MPa, soit trois à cinq fois celle d’un enduit classique. Des milliers de microfibres synthétiques ou de verre créent un maillage interne, comme une armature miniature, qui répartit les efforts et empêche la réparation de se fendre au moindre micro-mouvement du mur.

Quand la fissure traduit un vrai désordre structurel, ce mortier n’est qu’une finition. Les maçons commencent par des renforcements : injection de résine (environ 50 à 150 € le mètre linéaire), couturage par agrafes métalliques (20 à 100 € le m²), voire reprise en sous-œuvre des fondations à partir de 10 000 €. Une fois la structure stabilisée, le mortier fibré vient refermer et protéger la façade.

Préparer et appliquer le mortier fibré pour qu’une fissure ne revienne plus

La réussite se joue dans les détails. La fissure est d’abord ouverte en V avec un grattoir triangulaire pour donner du volume et une large surface d’accroche, tout ce qui est friable est retiré puis dépoussiéré. Le support est abondamment humidifié la veille, puis légèrement réhumidifié juste avant la pose, afin d’éviter que le mur ne pompe l’eau du mortier et ne le rende poudreux.

Le mortier fibré s’applique en couches de 5 mm maximum, en plusieurs passes si nécessaire, en laissant chaque couche tirer pour limiter les tensions de retrait. La dernière passe déborde un peu, les bords sont écrasés pour fondre dans l’ancien crépi et, tant que le produit reste malléable, une éponge ou une brosse permet de copier le grain de la façade. Il faut enfin patienter 28 jours avant toute peinture pour laisser le mortier sécher et se stabiliser en profondeur.