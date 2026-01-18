Mon-beau-sapin

Matériels Pour le sapin

Matériel Pour le sapin- des morceaux de bois flotté de différentes tailles dont un tronc- vis à bois- perceusePour la déco- peinture blanche et rouge acrylique - coquillages ramassés- mini perceuse - fil de fer souple- pétale de fleur en tissu - guirlande électrique- fil- galon de satin rouge et argent - doublure satin rouge et grise- pâte argent 1/ Pour le sapin, assemblez sur le tronc principal de grands morceaux (grandes branches) puis de plus petits morceaux. Donnez à votre sapin une belle allure majestueuse ... 1/ Pour la déco, diluez de la peinture blanche dans l'eau afin d'obtenir un lavis puis peindre le bois afin de le blanchir.

2/ Percez et peignez les coquillages en blanc et rouge puis passez-les à la pâte argent.

3/ Déchirez des bandes de doublure de 1 à 2 cm de large puis enroulez-les autour de quelques branches. 4/ Confectionnez les pompons en enroulant autour de votre main le galon (20 tours) nouez-le haut puis coupez le.

5/ Accrochez pompons et coquillages sur le sapin. 6/ Fabriquez des coupelles de fil de fer pour les bougies, placez les sur les branches.

7/ Placez 5 pétales de fleur sur les ampoules et nouez la base avec un galon. Vous pouvez aussi découper des pétales dans la doublure pour faire des guirlandes colorées.

Ne pas laissez sans surveillance