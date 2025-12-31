Ce sol ultra lisse qu’on trouvait chic va disparaître des maisons modernes en 2026 (et voilà ce qui le remplace)

On s’en souvient presque avec tendresse : ce hall en carrelage gris façon sol effet béton ciré, ce séjour en damier de marbre brillant, ces immenses carreaux XXL qui donnaient l’impression de vivre dans une galerie d’art. Pendant une dizaine d’années, ce sol ultra lisse a représenté le sommet du chic moderne dans les maisons françaises.

À l’hiver 2025-2026, l’ambiance change. En plein froid, ce revêtement très design paraît soudain glacial, figé, alors que l’envie va au cocon et à la maison-refuge. Beaucoup découvrent que les tendances sols 2026 regardent désormais ailleurs. Et le contraste est saisissant.

Pourquoi le sol effet béton ciré et les carreaux XXL lassent en 2026

Ce style s’est imposé avec ses surfaces uniformes, ses imitations béton ou marbre ultra brillantes et ses joints quasi invisibles. Les pièces semblaient plus grandes, plus épurées, comme dans un loft industriel ou un appartement de magazine. Longtemps, ce minimalisme spectaculaire a fait rêver.

À force de le voir partout, l’œil s’est fatigué. En hiver, quand la lumière baisse, ces sols très lisses paraissent froids, presque hostiles. La moindre trace, micro-fissure ou tache ressort sur une grande surface homogène, surtout avec les passages répétés et l’humidité. Ce revêtement très marqué impose sa loi à toute la déco et commence à être perçu comme daté dans les maisons modernes.

Les nouveaux sols tendance 2026 : plus doux, plus naturels

L’hiver 2025-2026 marque un vrai retour aux matières authentiques. Bois, terre cuite, pierre naturelle ou petits carreaux émaillés séduisent par leurs irrégularités assumées et leur chaleur visuelle. Quelques valeurs sûres se détachent :

Parquet en bois massif ou contrecollé, vivant et chaleureux;

ou contrecollé, vivant et chaleureux; Terre cuite et tomettes revisitées pour réchauffer cuisine et salon;

et tomettes revisitées pour réchauffer cuisine et salon; Pierre naturelle , chaque dalle différente, pour un effet minéral apaisant;

, chaque dalle différente, pour un effet minéral apaisant; Petits carreaux émaillés pour entrées, cuisines ou salles de bain.

Dans le même mouvement, les formats standards reviennent : carreaux carrés ou légèrement rectangulaires, plus faciles à poser et à remplacer. La palette se fait enveloppante, avec des couleurs chaleureuses comme l’ocre, la terre, le beige, le miel, le gris chaud ou le vert sauge. L’inspiration oscille entre style japandi épuré et néo-rustique cocooning, pour des intérieurs plus doux à vivre.

Comment choisir un sol 2026 sans le regretter

Pour une rénovation, une règle revient : miser sur des matières authentiques, des formats classiques et des teintes naturelles mates qui traversent les modes. Mélanger les revêtements fonctionne très bien : carrelage ou pierre résistante dans la cuisine, la salle de bain, les WC, la buanderie, puis parquet en bois dans le salon, les chambres, le dressing ou la salle à manger pour une ambiance plus chaleureuse.

Pour celles et ceux qui ont déjà un sol imitation béton ou de grands carreaux brillants, tout casser n’est pas obligatoire. De grands tapis en fibres naturelles, un paillasson épais dans l’entrée, des murs peints dans des tons chauds atténuent la froideur. Lors d’un futur changement, choisir des matériaux qui acceptent la patine et les petites imperfections aide à garder son sol longtemps. Et si votre prochain sol était simplement celui qui donne envie de rester pieds nus chez vous en plein hiver ?