Voici chez Action le petit accessoire à moins de 1 € qui met fin au bazar de vos câbles et que tout le monde s'arrache

Partout en France, les câbles électriques qui traînent derrière le meuble TV ou sous le bureau gâchent encore des intérieurs impeccables. Un accessoire Action à 0,87 € promet un avant/après radical, sans gros travaux.

Salon fraîchement rangé, bureau trié, paniers alignés… et pourtant quelque chose continue de gâcher la vue : ce paquet de câbles électriques qui traînent derrière le meuble TV ou le long du mur. Entre la box, la console, le chargeur d’ordinateur et la multiprise, les fils s’entremêlent et attirent l’œil au premier coup d’œil.

Au-delà du côté moche, ces câbles au sol deviennent de vrais nids à poussière, compliquent le passage de l’aspirateur et augmentent le risque de chute ou de matériel arraché par un enfant ou un animal. On pense alors à acheter goulottes et boîtes à plusieurs euros, alors qu’une simple astuce à moins de 1 € règle le problème en quelques minutes. Intriguant.

Câbles qui traînent : un bazar visuel qui fatigue vraiment

Derrière le meuble TV, sous le bureau de télétravail ou près de la table de nuit, l’accumulation de fils crée une impression de désordre permanent, même quand tout le reste est rangé. Une pièce visuellement encombrée donne vite un sentiment de négligence et casse l’harmonie de la déco, qu’elle soit épurée ou plus industrielle.

Ces grappes de câbles forment aussi un obstacle pour le ménage. La poussière se bloque autour, les allergènes s’accumulent, l’aspirateur se coince. Un pied qui accroche une boucle, un chat qui mordille un fil, et c’est la chute ou l’appareil endommagé. Sans parler des tiroirs qui débordent de chargeurs et cordons oubliés.

Moins de 1 € chez Action : la bande auto-agrippante qui change tout

Dans les rayons bricolage d’Action, un petit rouleau fait un carton : la bande auto-agrippante adhésive. C’est un scratch en rouleau, en noir ou en blanc, que l’on coupe à la longueur voulue. Proposée à seulement 0,87 € l’unité, elle permet de regrouper les câbles HDMI, alimentations et chargeurs sans investir dans des goulottes ou boîtes à 6 ou 10 €.

L’usage est très simple. On commence par rassembler les câbles par zone et par appareil pour former un faisceau bien net. On coupe un morceau de bande, on l’enroule autour des fils et on serre juste ce qu’il faut, sans abîmer les gaines. Grâce au système auto-agrippant, on peut rouvrir la bande pour ajouter ou retirer un câble, puis la refermer en quelques secondes.

Avant/après bluffant et petites variantes déco pour les fils visibles

Avec la face adhésive, on fixe ensuite les faisceaux derrière le meuble TV, sous le plateau du bureau ou le long d’une plinthe. Les câbles sortent du champ de vision, le sol est libéré et la pièce paraît tout de suite plus grande. En bonus :

un ménage plus facile, moins de poussière autour des fils

moins de risques de chute ou de câble arraché

un coin TV ou bureau nettement plus épuré

Pour les câbles qui doivent rester visibles, certains préfèrent les transformer en élément déco : gaine en tissu type organza plissé, corde ou laine enroulée, grosses perles en bois façon collier géant, boîtes et paniers assortis au salon. La même bande auto-agrippante sert alors à maintenir ces habillages en place ou à garder bien rangés les chargeurs stockés dans une boîte ou un tiroir.