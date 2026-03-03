Peinture : si vos murs affichent ce vert tendance, attendez-vous à une mauvaise surprise déco en 2026

Porté par Pinterest, le vert sauge a envahi les murs français en quelques années. En 2026, cette couleur rassurante pourrait pourtant dater votre déco plus vite que prévu.

Au retour des beaux jours, l’envie de fraîcheur donne des démangeaisons de rouleau à beaucoup de foyers. Une étude publiée en 2020 montrait déjà que 60 % des Français se disent prêts à se lancer dans des travaux de peinture, preuve que la couleur des murs est devenue un vrai sujet de vie quotidienne. Pourtant, une teinte star risque bien de vous compliquer la tâche en 2026.

Douce, légèrement grisée, associée à la nature et au style hygge, elle a envahi cuisines, chambres d’enfants et salons « slow déco ». Pendant deux ans, on l’a vue partout sur Instagram comme en rayon bricolage. Cette teinte, c’est le vert sauge, longtemps perçu comme valeur sûre. Sauf que pour 2026, la donne change.

Vert sauge : la couleur chouchou qui commence à lasser en 2026

Il y a encore peu, repeindre un mur en vert sauge semblait répondre à toutes les envies : apaiser l’atmosphère, moderniser une cuisine, apporter une touche végétale sans trop de risque. Porté par la tendance cocooning, il a grimpé à toute vitesse en 2024 et 2025, jusqu’à devenir presque automatique dès qu’il s’agissait de relooker un intérieur.

À force, le charme s’est émoussé. En 2026, beaucoup ont la sensation de voir toujours les mêmes pièces : murs sauge, bois clair, quelques plantes, et l’impression d’un décor cloné. Dans les pièces à vivre surtout, ce vert qui devait rafraîchir finit par ternir l’ensemble quand il recouvre tout, sans contraste. Le regard glisse, l’effet « wahou » disparaît, remplacé par un sentiment de déjà-vu.

Quelles couleurs adopter à la place du vert sauge sur les murs ?

La tendance ne tourne pas le dos au vert, mais elle lui demande plus de caractère. Les décorateurs privilégient désormais des verts plus assumés, presque « français » dans l’esprit : un vert olive profond, un vert forêt enveloppant ou un kaki légèrement terreux. Ces nuances réchauffent instantanément un salon ou une entrée et donnent plus de relief qu’un sauge très dilué.

Pour celles et ceux qui préfèrent la douceur, les tons nude et terreux prennent le relais. Terracotta pâle, sable, beige rosé ou crème chaleureuse créent un cocon bien plus lumineux, surtout en fin d’hiver où le vert sauge paraît parfois froid. Associés à du bois brut ou à une laine bouclée, ces teintes installent une atmosphère presque tactile.

Comment sauver un intérieur vert sauge sans tout repeindre ?

Bonne nouvelle, nul besoin de repeindre l’appartement entier pour sortir du piège. On peut commencer par transformer un seul mur clé en vert olive profond ou en terracotta pâle, en laissant le reste en sauge pour garder une base douce. Autre piste en vogue : jouer avec le « cinquième mur ». Habiller le plafond d’un papier peint ou d’une couleur plus soutenue change la perception de la pièce sans toucher à tous les murs.

Le reste se joue dans les détails. Un grand tapis graphique, une affiche très colorée, un fauteuil chiné dans un ton inattendu suffisent parfois à casser le côté catalogue d’un total look sauge. L’idée, en 2026, n’est plus de suivre aveuglément une teinte miracle, mais de doser le vert sauge 2026 comme une note parmi d’autres, pour que la maison ressemble vraiment à celle qui y vit.