Avant de casser votre crédence, voyez cette astuce Kiabi Home à moins de 20 € qui change tout en 10 minutes

Entre carrelage daté et devis hors budget, votre crédence plombe l’ambiance de la cuisine. Avec la crédence adhésive cuisine Kiabi Home, le relooking express change complètement la donne.

Chaque matin, la scène se répète : vous entrez dans la cuisine, tout va à peu près… jusqu’à ce que vos yeux tombent sur cette crédence jaunie, aux joints encrassés, qui ruine l’ambiance. L’idée de casser le carrelage pour repartir de zéro fait aussitôt surgir des images de poussière, d’outils, de devis trop élevés et de cuisine condamnée plusieurs jours.

Dans la gamme maison de Kiabi, KIABI Home, une crédence adhésive cuisine en PVC promet pourtant de changer la donne en environ dix minutes, sans marteau ni perceuse. Le principe : recouvrir l’existant avec un rouleau décoratif prêt à coller, au lieu de tout démolir. Une promesse simple, presque trop belle, qui intrigue tous ceux qui rêvent d’un vrai coup de frais sans travaux lourds.

Crédence adhésive cuisine Kiabi Home : relooking express sans casser un carreau

Le produit phare, la crédence adhésive cuisine Kiabi Home, se présente sous forme d’un rouleau de revêtement mural en PVC auto-adhésif au format 200 x 40 cm. Il se colle directement sur un mur lisse ou une faïence existante, dans la cuisine comme dans la salle de bain. Aucun besoin de colle à carrelage, de joints ni de temps de séchage : une fois posée, la surface est utilisable aussitôt.

Côté style, Kiabi a misé sur un design scandinave bleu doux, parcouru de lignes géométriques fines. Cette teinte illumine les meubles en bois clair, les plans de travail blancs ou effet béton et donne une impression de cuisine neuve, plus propre et plus actuelle. Le PVC résiste aux petites éclaboussures du quotidien et se nettoie avec une simple éponge humide et un peu de produit vaisselle.

Comment poser la crédence Kiabi Home en 10 minutes chrono

La pose reste accessible même à ceux qui se disent nuls en bricolage. Le revêtement est repositionnable pendant l’installation, ce qui autorise quelques essais sans abîmer le support. Pour un résultat net, il suffit de suivre quelques étapes simples :

Préparer la surface : la nettoyer, dégraisser et la laisser parfaitement sèche, lisse et sans aspérités.

Prendre les mesures, dérouler la crédence, reporter les repères au dos puis découper au cutter si besoin.

Retirer peu à peu le film protecteur en collant la crédence du centre vers les bords, en lissant pour chasser l’air.

En cas de bulle ou de faux alignement, décoller délicatement et recoller grâce au côté repositionnable.

Ce mode d’emploi convient bien aux petites cuisines de ville ou aux zones sensibles comme le mur derrière l’évier. Mieux vaut travailler à deux pour les longues portions, surtout autour des prises et du robinet, afin d’obtenir des découpes propres. Une fois le lé en place, la cuisine ou la salle de bain reste immédiatement utilisable, sans odeur ni salissures.

Pour qui la crédence Kiabi Home change vraiment la cuisine ou la salle de bain

Cette solution vise surtout les locataires, qui doivent composer avec un carrelage imposé sans pouvoir le casser ni percer. En recouvrant la crédence existante, ils adoptent une démarche slow déco sans risque pour la caution.

Les petits budgets y gagnent aussi : pour moins de 20 €, un rouleau suffit à moderniser un linéaire d’évier. Certains l’utilisent même dans la salle de bain ou en tête de lit.