Ils ont fait baisser leurs factures d'eau sans effort grâce à ce petit accessoire de douche IKEA méconnu

En France, la facture d’eau dépasse souvent 560 € par an, notamment à cause des douches qui s’éternisent. Un discret compteur de douche IKEA bouscule ces habitudes sans effort apparent.

Une douche brûlante après une journée éreintante, la buée sur le miroir, le temps qui file sans qu’on y pense. Derrière ce moment de confort se cachent pourtant des dizaines de litres d’eau qui partent à chaque fois à l’égout, avec un impact bien réel sur le climat et sur le portefeuille.

En France, une douche utilise en moyenne près de 35 litres d’eau, contre environ 100 litres pour un bain, selon l’ADEME. Avec un prix moyen de l’eau d’environ 4,69 € le m³ et une facture d’eau annuelle qui dépasse souvent 560 €, chaque minute passée sous le jet finit par compter. Un petit objet signé IKEA permet justement de voir ces litres défiler en direct.

Comment le compteur de douche IKEA transforme un simple jet d’eau en chiffres

Le compteur de douche IKEA BERGVATTNET est un petit boîtier numérique qui se visse entre le mitigeur et le flexible. Son écran indique le volume d’eau consommé, la durée de la douche et la température. Si l’on coupe l’eau moins de deux minutes pour se savonner, le minuteur reprend grâce à sa mémoire de 2 minutes. Vendu 39,99 €, alimenté par deux piles AA, il s’installe sans travaux et transforme aussitôt la douche en tableau de bord.

Dès les premiers jours, beaucoup constatent qu’une douche dite rapide dépasse largement les 50 litres. Le simple fait de voir ces chiffres pousse à réduire un peu le temps sous l’eau chaude ou à baisser le débit. Dans un foyer de quatre personnes, quelques litres en moins à chaque passage finissent vite par représenter plusieurs mètres cubes économisés sur l’année.

Des factures d’eau qui baissent grâce au jeu sous la douche

Pour rendre l’exercice agréable, certains transforment la salle de bain en terrain de défi. Chacun regarde le compteur avant d’entrer puis compare le nombre de litres à la sortie : les enfants s’amusent à battre le record familial, les adolescents jouent le jeu quand une petite récompense est en jeu, les adultes surveillent leurs habitudes sans se sentir privés.

Les gains peuvent vite se voir. Si chaque membre d’un foyer de quatre personnes fait passer sa douche de 35 à 25 litres, cela représente 10 litres économisés par jour et par personne, soit environ 14,6 m³ sur un an pour le foyer. Au tarif moyen de 4,69 € le m³, l’économie approche 70 € par an, de quoi amortir le compteur BERGVATTNET dès la première année et alléger en prime le chauffage de l’eau.

Installer le BERGVATTNET et adopter de nouveaux réflexes sans se priver

Côté installation, le compteur BERGVATTNET se fixe en quelques minutes : on dévisse le flexible au niveau du mitigeur, on place le boîtier entre les deux, on resserre, et c’est terminé. Aucun perçage, aucun réglage compliqué, la plupart des mitigeurs standards ou thermostatiques sont compatibles. Certains complètent avec le seau de 8 litres et le déviateur de la même gamme, qui récupèrent l’eau froide avant qu’elle ne chauffe, à réutiliser ensuite pour les plantes ou la chasse d’eau.