Horoscope du samedi 28 février 2026 : Mercure rétrograde révèle déjà si 2026 va basculer pour votre signe du zodiaque

Ce samedi 28 février 2026, Mercure rétrograde en Poissons, Vénus et la Lune en Cancer colorent la journée d’émotions et de confidences. Amour, argent, énergie : certains signes pourraient sentir un vrai tournant.

Samedi 28 février 2026, beaucoup lèvent les yeux au ciel avant d’organiser leur week-end. Le climat astral du jour ne passe pas inaperçu : Mercure est rétrograde en Poissons et marche main dans la main avec Vénus, tandis que la Lune séjourne en Cancer, signe ultra émotionnel. L’ambiance mélange confidences, souvenirs qui remontent et envies de rapprochement.

Ce contexte arrive après une longue période où Saturne a séjourné en Poissons, vécue comme exigeante par plusieurs signes, surtout Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons. Les astrologues y voient un tournant : 2026 s’ouvre davantage sous la chance de Jupiter, et ce samedi peut déjà donner le ton côté amour, argent et forme. Certains signes pourraient bien sentir dès aujourd’hui que quelque chose bascule.

Horoscope du 28 février 2026 : un samedi sous Mercure rétrograde et Vénus

Le duo Mercure–Vénus adoucit franchement la fameuse rétrogradation : les échanges vont peut-être plus lentement, avec quelques retards ou messages flous, mais la sincérité gagne du terrain. Journée idéale pour parler cœur à cœur, écrire un message important, s’excuser ou raviver un lien. La Lune en Cancer invite au cocooning, aux repas en famille, au besoin de sécurité affective ; beaucoup auront envie de rester près de ceux qu’ils aiment.

En toile de fond, la sortie progressive de Saturne des Poissons marque la fin d’un cycle lourd pour certains et un début de stabilisation, surtout pour les signes Mutables. Les signes de Feu comme le Bélier ou le Lion trouvent un terrain fertile pour des élans amoureux, tandis que les signes de Terre, Taureau en tête, peuvent consolider leur budget. L’énergie reste émotionnelle, mais moins plombante que ces derniers mois.

Horoscope du samedi 28 février 2026 : vos prévisions signe par signe

Pour le Bélier, Vénus dynamise l’amour : le charme agit, en solo ou en couple, même si le travail demande patience face aux défis de Saturne et que des gains inattendus sont possibles. Le Taureau vit une sensualité accrue, mais doit freiner les dépenses impulsives malgré un ciel professionnel plutôt libre. Le Gémeaux est invité à tourner la page d’anciens chagrins, à profiter de son énergie soutenue par Mars et à rester prudent côté finances. Le Cancer protège son couple par le dialogue, renforce son épargne et accueille sereinement des changements pro. Le Lion traverse des moments amoureux intenses, améliore sa forme avec détermination, tout en surveillant quelques petites secousses financières. La Vierge se concentre sur l’argent du couple, prépare éventuellement un gros investissement, dans un climat professionnel favorable à l’extension.

La Balance doit calmer jalousie et possessivité, privilégier les projets familiaux, adoucir son hygiène de vie et lancer un projet ambitieux avec tact. Le Scorpion rayonne en amour, entre passion partagée et rencontres surprenantes, mais reste vigilant sur les frais imprévus et garde son sang-froid au travail. Pour le Sagittaire, l’enjeu est de préserver l’équilibre du couple, de canaliser ses envies d’achats et d’utiliser son énergie pour stabiliser sa carrière. Le Capricorne voit ses tensions relationnelles se calmer, tout en évitant les démarches financières risquées et en misant sur son optimisme pour préparer des changements pro. Le Verseau alterne entre tendresse et tensions, aspire à plus de stabilité affective, surveille les achats superflus et poursuit ses efforts professionnels avec constance. Les Poissons se méfient de la lassitude dans le couple, avancent prudemment en cas de nouvelle rencontre et contrôlent des contretemps financiers liés à Mercure, tout en veillant à leur alimentation.

Horoscope du 28 février 2026 : bien vivre Mercure rétrograde aujourd’hui

Ce samedi invite moins à foncer qu’à ajuster en douceur, en particulier pour les signes déjà fatigués par le début d’année. L’idée est de profiter de la douceur Vénusienne et de la mémoire émotive de la Lune pour clarifier sans se brusquer, revoir ses priorités matérielles et ménager son énergie.

Relire chaque message important avant de l’envoyer.

Parler argent calmement, surtout si vous êtes Taureau, Vierge, Capricorne ou Poissons.

Prévoir au moins un vrai moment de repos, cher aux Cancer et Sagittaire.

Laisser venir, sans forcer, les rencontres et discussions clés du jour.

Sources Parole de mamans

