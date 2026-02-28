Avant de casser votre crédence, testez cette astuce Kiabi Home : métamorphose sans travaux en quelques minutes

Carrelage daté, budget serré et zéro envie de chantier ? Cette crédence adhésive Kiabi Home promet un avant/après bluffant en quelques minutes, sans casser un carreau.

Votre crédence vous sort par les yeux, mais l’idée de voir débarquer poussière, devis salés et carreaux cassés vous bloque net ? Entre une cuisine tristounette et une salle de bain figée dans une autre époque, le ras-le-bol grimpe vite quand le budget travaux, lui, reste au point mort.

C’est justement là que la crédence adhésive Kiabi Home change la donne : ce rouleau déco promet de métamorphoser mur ou carrelage en quelques minutes, sans truelle ni colle à carrelage. Une astuce qui a déjà séduit les amateurs de bons plans maison, et qui réserve un effet avant/après assez bluffant.

Crédence adhésive Kiabi Home : la métamorphose sans un seul carreau cassé

Kiabi, connu pour ses vêtements à petit prix, s’impose aussi côté déco avec Kiabi Home. Sa crédence en PVC auto-adhésif se présente en rouleau de 200 x 40 cm : il suffit de la poser sur un mur propre ou une faïence saine, sans colle supplémentaire ni outils spéciaux. En une dizaine de minutes, la zone derrière l’évier ou le plan de travail change complètement de visage.

Autre atout rassurant, le revêtement est repositionnable. Si le lé penche ou qu’une bulle d’air apparaît, il se décolle doucement, puis se recolle sans laisser de traces ni abîmer le support. Ce côté prêt-à-poser, sans engagement lourd, parle autant aux locataires qu’aux propriétaires qui surveillent leurs dépenses.

Un look scandinave bleu pour réveiller une cuisine ou une salle de bain

Côté style, cette crédence mise sur un style scandinave très actuel : des lignes géométriques raffinées qui structurent le mur sans l’alourdir. La couleur bleu choisie reste douce et apaisante, parfaite pour les pièces d’eau. Elle évoque propreté, fraîcheur, sérénité, et se marie facilement avec des meubles blancs, un plan de travail gris béton ou du bois clair très tendance.

L’épaisseur du PVC et la qualité de l’impression créent une vraie illusion de matière. Une cuisine blanche un peu fade gagne en caractère, une petite salle d’eau jugée froide semble tout à coup plus chaleureuse. La crédence ne sert plus seulement à protéger le mur des éclaboussures, elle devient un élément déco à part entière.

Pose express, entretien facile : profiter longtemps de la crédence sans stress

La pose reste à la portée de tous, même sans expérience de papier peint. Il suffit de préparer le support, puis de suivre ces gestes simples :

nettoyer le mur ou le carrelage, le laisser bien sec et lisse ;

dérouler la crédence et retirer peu à peu le film protecteur ;

appliquer en lissant progressivement pour chasser l’air.

Une fois collée sur une surface saine, la crédence supporte très bien les petites éclaboussures du quotidien en cuisine ou dans la salle de bain. Sa surface lisse se nettoie à l’éponge humide, sans produit spécifique, et garde ses couleurs dans le temps. Proposée à petit prix, ce modèle a même déjà affiché une remise de -20 %, avec des stocks limités dans la collection maison : une astuce déco rapide qui donne sérieusement envie de s’attaquer à cette crédence qu’on ne pouvait plus voir.