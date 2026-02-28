Castorama casse les prix : ce pack Legrand Céliane à moins de 8 € l’unité change tout pour vos rénovations

Chez Castorama, un lot de 4 mécanismes va-et-vient Legrand Céliane blanc passe à 31,92 € en déstockage, soit moins de 8 € l’unité. De quoi moderniser vos interrupteurs de printemps sans exploser le budget, à condition d’agir avant la fin des stocks.

Les beaux jours reviennent et, avec eux, l’envie de rafraîchir la maison sans lancer de gros travaux. Changer ses interrupteurs fait partie de ces petites touches qui transforment une pièce, surtout quand on vise la gamme design de Legrand Céliane, souvent vue comme un peu chère.

Bonne nouvelle pour les budgets serrés : chez Castorama, un lot de 4 mécanismes va-et-vient Legrand Céliane blanc est actuellement en déstockage à 31,92 €, soit moins de 8 € l’unité. Une offre pensée pour la rénovation de plusieurs points lumineux en une seule fois. Reste à savoir si ce pack vaut vraiment le coup.

Pourquoi les mécanismes Legrand Céliane plaisent autant en rénovation

La gamme mécanisme Legrand Céliane a été conçue pour durer : matériaux robustes, conformité à la norme NF et garantie fabricant de deux ans pour les mécanismes en promotion. Les prises de courant Céliane 16 A avec terre sont par exemple testées pour résister à 10 000 manœuvres, ce qui donne une idée du sérieux de l’ensemble de la famille. Le tout reste coordonné, des interrupteurs aux prises 2P+T.

Côté déco, Céliane mise sur des lignes épurées et un blanc discret, facile à marier avec n’importe quel style d’intérieur. Les mécanismes s’associent à des plaques de finition déclinées en plusieurs univers, du métal chic au look plus nature. Certaines références de la gamme existent même en version connectée Céliane with Netatmo pour ceux qui rêvent plus tard de piloter lumière et volets.

Le bon plan Castorama sur le lot de 4 Céliane blanc

L’offre mise en avant concerne quatre mécanismes va-et-vient Céliane blancs à fixation par vis, livrés seuls, à compléter avec supports et plaques. Ils sont conformes à la norme NF et couverts par deux ans de garantie. Affichés à 31,92 €, ces mécanismes reviennent à environ 7,98 € pièce, dans le cadre d’une opération de déstockage limitée aux stocks disponibles en magasin.

Sur le marché, un interrupteur Céliane se vend souvent autour de 6,50 à 10 € l’unité, et un lot de deux va-et-vient tourne aux environs de 18 à 19 €, soit près de 9 € par mécanisme. Face à ces repères pratiqués par des sites comme ManoMano ou MyElec, le pack de quatre points de commande chez Castorama se situe clairement dans le bas de la fourchette, surtout pour équiper plusieurs pièces d’un coup.

Où installer ce lot de 4 et comment le poser sereinement

Pour y voir clair, quelques cas typiques :

un long couloir ou une cage d’escalier, avec deux va-et-vient en haut et en bas, plus d’autres points de commande attenants ;

un salon à double entrée ou une cuisine ouverte, afin d’harmoniser tous les interrupteurs visibles ;

un appartement ancien où les appareillages jaunis méritent un coup de propre avec des Céliane blancs.

L’installation reste accessible aux bricoleurs prudents : on coupe le courant au disjoncteur, on démonte l’ancien interrupteur, on raccorde les fils dans le nouveau mécanisme Céliane en suivant le schéma fourni, puis on visse dans la boîte d’encastrement avant de remettre la plaque. Avec quelques outils de base et un peu de méthode, chaque point se remplace en quelques minutes.