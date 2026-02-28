Salon trop petit : ce canapé d’angle convertible But avec coffre caché chute à 1 299 € pour une durée limitée

Alors que le FLOCCA passe à 1 299 € chez BUT, beaucoup rêvent d’un canapé d’angle convertible qui libère enfin leur petit salon. Ce modèle blanc cassé coche de nombreuses cases, mais convient-il vraiment à votre quotidien agité ?

Salon étriqué, canapé mastoc, table basse qui gêne le passage… Beaucoup finissent par renoncer à un vrai coin cosy chez eux. But s’attaque justement à ce casse-tête avec un canapé d’angle convertible FLOCCA pensé pour les petits et moyens espaces, dans un coloris blanc cassé très lumineux.

Actuellement, ce modèle passe à 1 299 € au lieu de 1 599 €, soit 300 € de remise directe, environ 19 % d’économie, pour une offre annoncée jusqu’au 25 mai 2026 dans la limite des stocks. De quoi intriguer celles et ceux qui cherchent à alléger leur salon sans sacrifier le confort.

FLOCCA, le canapé d’angle convertible qui remplace trois meubles en un

Avec ses dimensions d’environ 267 x 104 x 90 cm, FLOCCA offre une vraie assise d’angle sans avaler tout le séjour. Le blanc cassé agrandit visuellement la pièce et renvoie la lumière, surtout dans un salon un peu sombre. Le canapé se transforme en couchage d’appoint et cache un coffre de rangement discret pour plaids, coussins ou jouets.

L’angle réversible permet de choisir le côté de la méridienne au montage, pratique quand on déménage ou que l’on aime changer la disposition. La structure mêle panneaux d’aggloméré, fibres, MDF et contreplaqué, pour un ensemble robuste qui pèse environ 119 kg, livré en trois colis à anticiper pour l’accès à l’appartement.

Confort ferme et gain de place : ce que valent vraiment les caractéristiques

L’assise en mousse polyuréthane de 28 à 30 kg/m³, posée sur des ressorts zig-zag, offre un confort plutôt ferme qui évite que le canapé ne se creuse au bout de quelques mois. Le dossier, plus souple grâce à une mousse de 16 à 20 kg/m³, invite à s’adosser longtemps sans mal de dos. Le couchage reste idéal pour des nuits occasionnelles d’amis ou de famille.

Au quotidien, le coffre intégré limite le bazar visuel : les couvertures disparaissent en un geste, la console reste libre, le sol aussi. Le côté convertible évite d’ajouter un clic-clac ou un lit pliant dans un coin déjà chargé, ce qui en fait un allié évident du grand nettoyage de printemps et des salons multifonctions.

Ce qu’il faut vérifier avant d’installer FLOCCA blanc cassé chez soi

Avant de craquer pour ce canapé d’angle convertible blanc cassé, mieux vaut se projeter concrètement chez soi et penser aussi à l’entretien de cette teinte claire, surtout avec enfants ou animaux. Quelques réflexes simples évitent les mauvaises surprises à la livraison comme au quotidien :

Mesurer précisément le mur d’appui et la profondeur disponible, en prévoyant l’encombrement en mode lit.

Contrôler la largeur des portes, de la cage d’escalier ou de l’ascenseur pour faire passer les trois colis.

Choisir le sens de l’angle en fonction des fenêtres, portes et radiateurs pour garder une circulation fluide.

Protéger le blanc cassé avec un plaid sur la zone la plus utilisée et nettoyer rapidement les taches.