Sèche-linge : s’il consomme le double chez vous, ce réglage oublié du lave-linge plombe votre facture

Facture d'électricité qui s'envole à chaque cycle de sèche-linge, surtout en fin d'hiver ? Un simple réglage négligé sur votre lave-linge pourrait expliquer ces heures de séchage en trop.

Vous avez l’impression que votre facture grimpe chaque fois que vous lancez le sèche-linge, alors qu’il ne tourne que pour quelques serviettes ? Ce sentiment n’est pas qu’une idée. Selon l’ADEME, un lave-linge standard de 7 kg consomme environ 101 kWh par an, soit trois fois moins qu’un sèche-linge. Quand on sait cela, chaque cycle de séchage compte, surtout en fin d’hiver, quand le linge ne peut presque jamais sécher dehors.

Beaucoup accusent directement la machine de se transformer en gouffre énergétique ou pensent qu’il faudrait en acheter une nouvelle, plus récente. En réalité, le problème commence avant, dans le tambour du lave-linge. Un simple réglage oublié sur cette machine voisine peut laisser le linge gorgé d’eau et pousser le sèche-linge à travailler deux fois plus longtemps que nécessaire. La bonne nouvelle, c’est qu’il se corrige en quelques secondes.

Pourquoi votre sèche-linge avale autant d’électricité

Pour retirer l’eau des tissus, il existe deux façons de faire. Le lave-linge essore par la force centrifuge : c’est une extraction mécanique, qui demande relativement peu d’électricité. Le sèche-linge, lui, chauffe de l’air pour transformer l’eau en vapeur avant de l’évacuer. Ce changement d’état, de liquide à gaz, est extrêmement gourmand en énergie, surtout si le linge arrive encore très lourd et dégoulinant.

Plus le linge contient d’humidité résiduelle en entrant dans le tambour, plus la résistance chauffante devra fonctionner longtemps pour atteindre le résultat escompté. Un cycle qui pourrait durer 60 minutes peut aisément doubler et passer à 120 minutes si les textiles sont encore gorgés d’eau. Vous n’avez rien changé à vos habitudes, mais la durée, donc la consommation, a tout simplement explosé.

Le réglage oublié : la vitesse d’essorage de votre lave-linge

Beaucoup de foyers laissent l’essorage sur 800 ou 1000 tours par minute, le réglage par défaut, par habitude ou par peur d’abîmer le linge. Pour les cotons, draps et serviettes, il faut au contraire passer à une vitesse d’essorage élevée, entre 1200 et 1400 tours par minute. À 800 tours, il reste environ 70 % d’humidité dans le tissu ; à 1400 tours, ce taux chute sous les 50 %.

Ces 20 points d’eau en moins représentent des centaines de grammes que le sèche-linge n’aura pas à chauffer ni à évaporer. Un cycle prévu pour 60 minutes peut alors revenir à une durée raisonnable au lieu de s’étirer à 120 minutes. Contrairement aux idées reçues, un essorage rapide n’abîme pas plus le linge qu’une longue exposition à la chaleur intense du sèche-linge, il protège même mieux les fibres sur la durée.

Derniers réglages pour éviter de gâcher ces économies

Encore une fois, tout se joue sur des détails que l’on oublie vite. Pour sécher correctement, le linge a besoin de volume : l’air chaud doit circuler entre les pièces. Si vous bourrez le tambour, le centre du tas reste humide et la machine prolonge le cycle, avec à la clé des vêtements froissés et une facture qui grimpe. Mieux vaut deux charges moyennes qu’une seule tournée énorme relancée deux fois. Dernier réflexe, le filtre à peluches doit être nettoyé après chaque utilisation, sinon l’air ne passe plus correctement et le séchage s’éternise.