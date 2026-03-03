Fini le canapé scandinave : ce nouveau modèle texturé envahit les salons et révèle votre personnalité en 2026

Après dix ans de règne du canapé scandinave aux lignes sages, une autre star s’impose dans nos salons. Le canapé en velours côtelé aux formes organiques promet plus de caractère et de cocooning.

Depuis presque dix ans, le salon français s’est calé sur le même scénario : un grand canapé aux lignes droites, pieds compas en bois clair, tissu gris ou beige discret. Pratique, rassurant, ce canapé scandinave a permis à beaucoup de composer une déco sans faux pas, un peu comme on enfile un jean qui va avec tout, sans trop réfléchir.

En ce début 2026, l’humeur change. On veut davantage de relief visuel, de douceur et de personnalité, quitte à bousculer ce minimalisme si bien rodé. Un autre acteur prend la vedette dans le salon : le canapé en velours côtelé, aux formes sculpturales et à la présence assumée. Et là, l’ambiance n’est clairement plus la même.

Quand le canapé scandinave commence à lasser

Avec ses lignes épurées, son tissu gris chiné et ses pieds en bois clair, le style nordique a longtemps offert une véritable sécurité décorative. Les modèles trois places beiges, inspirés comme le VIMLE d’IKEA, se fondent facilement dans tous les intérieurs, se combinent à des tapis clairs, à du bois naturel, à des accessoires noirs ou dorés sans jamais jurer.

Sauf qu’à force de le voir partout, ce décor donne un effet catalogue. Les silhouettes fines et parfois rigides de ces assises répondent moins bien à l’envie de cocooning. On recherche des salons plus sensibles, chaleureux, qui racontent une histoire et procurent une expérience sensorielle immédiate. Le tout scandi, très sage, a du mal à suivre ce mouvement.

Le canapé en velours côtelé, nouvelle star du salon

Le velours côtelé revient en force, loin du simple clin d’œil rétro. Sa texture à côtes épaisses fait partie de ces textures riches qui transforment le canapé en véritable cocon. Les formes deviennent organiques et enveloppantes : lignes arrondies, accoudoirs généreux, assise profonde qui invite à s’affaler. Qu’il soit droit, d’angle, panoramique ou même convertible avec coffre, ce canapé crée un îlot de douceur au centre du séjour, dans un esprit Organic Modern ou de Minimalisme chaleureux.

La révolution est aussi chromatique. Terracotta et brun chocolat installent une atmosphère terreuse et rassurante, les verts olive ou profonds se marient aux plantes et aux boiseries, les bleus intenses donnent un côté plus chic. Pour celles et ceux qui viennent du gris scandi, un beige chaud ou un écru lumineux permettent de garder une base claire, tout en profitant de la chaleur tactile du velours côtelé.

Adopter le velours côtelé sans perdre l’équilibre

Dans un petit salon, remplacer un canapé scandinave élancé par un bloc massif serait brutal. Mieux vaut choisir un modèle aux formes arrondies, avec des pieds discrets qui allègent la structure et un tissu clair comme l’écru ou le sable. Dans un espace plus généreux, un grand format d’angle ou un modèle quatre places trouve facilement sa place, surtout si le reste des meubles reste simple.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire de tout racheter. Les tables en bois clair, les tapis texturés et les luminaires sobres issus du style nordique cohabitent très bien avec un canapé en velours côtelé. En changeant seulement les coussins, les plaids et quelques objets dans la palette terracotta, verte ou bleu profond, le canapé devient la pièce forte du salon. Les fabricants rappellent aussi que ce velours strié s’entretient facilement à l’aspirateur avec une brosse douce et marque moins qu’un velours ras, surtout en couleurs moyennes ou foncées, ce qui rassure les foyers avec enfants ou animaux.