Fini l'étendoir : ce petit accessoire suspendu fait sécher vos chaussettes deux fois plus vite, sans électricité

Entre étendoir saturé et chaussettes encore humides le matin, j’ai fini par changer totalement de méthode. Un simple accessoire suspendu promet un séchage deux fois plus rapide, sans sèche‑linge ni perte de place.

Les soirs d’hiver, beaucoup se retrouvent avec des chaussettes encore humides alors que le réveil sonnera tôt le lendemain. L’étendoir déborde, les petites paires glissent, tombent au sol et repartent directement au panier. Entre l’humidité de l’appartement et l’envie de moins utiliser le sèche‑linge, la bataille pour sécher ses chaussettes plus vite s’éternise.

Certaines personnes ont donc décidé d’arrêter l’étendoir pour leurs chaussettes et de les confier à un autre système, beaucoup plus malin. Avec un simple accessoire suspendu à pinces, leur petit linge sèche en général deux fois plus vite, sans sèche‑linge ni électricité supplémentaire ni gros budget. Reste à comprendre pourquoi cette méthode change tout.

Pourquoi l’étendoir ralentit le séchage des chaussettes

Sur un tancarville classique, une chaussette est souvent pliée en deux sur le fil. Cette double épaisseur crée une zone compacte où l’air ne passe presque pas, l’humidité reste piégée et les mauvaises odeurs apparaissent. Quand les paires sont serrées comme des sardines, l’air ne circule ni entre elles, ni à l’intérieur du tissu.

Résultat : les chaussettes restent froides et humides alors que les tee‑shirts sont déjà secs. Certains relancent le sèche‑linge, alors qu’un appareil moyen consomme autour de 300 kWh par an, soit environ 60 € d’électricité. D’autres sortent un deuxième étendoir, qui grignote encore un peu plus d’espace dans le salon ou la chambre.

Le petit poulpe suspendu qui fait gagner du temps

L’accessoire qui change la donne ressemble à un petit poulpe à pinces en plastique, avec une couronne de pinces. Des modèles comme le PRESSA d’Ikea coûtent quelques euros et accueillent facilement le petit linge de toute une machine. Chaque chaussette est accrochée par la pointe, sans se plier, ce qui évite les chutes au sol et libère l’étendoir principal pour les vêtements volumineux. Il peut se suspendre presque partout dans le logement :

sur une tringle de douche, à l’abri des regards ;

devant une fenêtre ensoleillée ;

sur une barre de penderie, en hauteur, où l’air est plus chaud.

La chaussette reste entièrement ouverte, l’air circule à 360 degrés autour et à l’intérieur, tandis que la gravité fait glisser l’eau vers l’extrémité où elle s’évapore vite. Dans les intérieurs peu chauffés, ce simple changement divise souvent par deux le temps de séchage. Autre effet pratique : on accroche chaque paire côte à côte, ce qui supprime la chasse aux chaussettes orphelines.

Où placer le poulpe et les solutions d’urgence

Pour encore mieux sécher ses chaussettes, il suffit de placer le poulpe dans une pièce ventilée, près d’un radiateur ou d’un poêle mais sans contact direct. Une chaussette posée longtemps sur un radiateur brûlant peut se dessécher, brunir puis s’enflammer. En hauteur, l’air est un peu plus chaud et plus sec, ce qui accélère nettement l’évaporation.

La solution principale reste sans électricité, mais en cas d’extrême urgence, certains utilisent un bocal en verre retourné sur le radiateur, avec la chaussette enfilée dessus, ou un sèche‑cheveux tenu à distance. Ces méthodes sèchent une paire en trois à quatre minutes, au prix d’une consommation d’énergie bien plus élevée.