Fini les chaises en tissu : cette nouvelle assise conviviale s’impose, et vous allez bientôt y passer en 2026

En 2026, les chaises de salle à manger en tissu ne suivent plus le rythme des journées qui s’étirent. À leur place, une nouvelle façon d’imaginer l’assise bouscule nos intérieurs.

Elles ont longtemps fait partie du décor, autour de la table comme une évidence. Pourtant, au printemps 2026, beaucoup regardent leurs chaises en tissu rembourrées avec un léger agacement : assises confortables, oui, mais plus vraiment adaptées aux journées qui s’étirent entre télétravail, devoirs des enfants et dîners qui n’en finissent pas.

Entre les taches qui s’incrustent, les tissus qui boulochent trop vite et ce côté « ensemble tout prêt » digne d’un catalogue, ces modèles montrent leurs limites. Les designers jugent même les lots table plus six chaises assorties comme une habitude datée, loin de la déco slow qui fait durer les meubles. Une question revient dans les conversations : que mettre à la place pour moderniser la salle à manger sans tout recommencer ?

Pourquoi les chaises en tissu ne suivent plus le rythme

Dans beaucoup de foyers, ces assises ont incarné un confort classique, mais leur entretien pèse sur le quotidien. La moindre éclaboussure de sauce laisse une trace, les tissus clairs se grisent, le rembourrage se tasse. Au bout de quelques années, la chaise paraît fatiguée alors que la structure tient encore. Dans des pièces désormais ouvertes sur le salon et la cuisine, ce manque de tenue visuelle se voit immédiatement.

Autre point qui agace : la rigidité du « pack » coordonné. Table, chaises identiques, même teinte, même forme… L’ensemble manque de caractère et fige l’espace. Les nouvelles envies vont vers des pièces qui vivent, se déplacent, se mélangent. On préfère choisir une table, puis composer autour avec des assises qui ont une matière intéressante ou une histoire, plutôt qu’un lot uniforme.

Banquettes et bancs, les nouveaux réflexes autour de la table

Dans ce contexte, la banquette de salle à manger s’impose comme la star des projets récents. Collée contre un mur, glissée sous une fenêtre ou calée dans un angle, elle trace une ligne continue qui allège la vue en supprimant une forêt de pieds. Elle permet de caser davantage d’assises dans un petit séjour, tout en libérant le passage. Sous l’assise, des coffres peuvent accueillir chaussures, linge de maison ou vaisselle réservée aux grandes occasions.

Cette assise devient souvent un élément architectural à part entière. Elle se prolonge en bibliothèque, en meuble d’entrée ou en banc télé, dessinant une vraie scène de vie. Habillée de coussins en textiles naturels, elle transforme la table en coin lounge où l’on reste volontiers après le repas. Les bancs sans dossier complètent parfois le dispositif pour les côtés libres, faciles à glisser sous la table quand on manque de place.

Quelles assises choisir pour remplacer vos chaises en tissu en 2026

Face à la banquette, une ou deux chaises en bois sculptural apportent du relief : courbes organiques, dossiers ajourés, essences comme le chêne ou le hêtre créent un effet presque galerie d’art, mais chaleureux. On voit aussi revenir le rotin et le cannage, qui offrent une légèreté visuelle très appréciée et se nettoient d’un simple coup de chiffon. Pour une touche plus contemporaine, le métal minimaliste aux lignes fines dialogue bien avec le bois.

Côté confort, les textiles ne disparaissent pas, ils changent de rôle. Plutôt que d’envelopper entièrement l’assise, ils se concentrent sur des coussins amovibles en lin ou en velours côtelé, faciles à laver ou à remplacer. Beaucoup adoptent un vrai mix and match : garder une ou deux anciennes chaises, les repeindre, les marier avec une banquette neuve, en maintenant une palette de couleurs commune et des dossiers de hauteur proche pour que l’ensemble reste harmonieux, sans impression de bric-à-brac.