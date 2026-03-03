Compléments alimentaires : ce que son médecin lui a révélé sur ses gélules du matin pourrait tout changer pour vous

Chaque matin, une Française alignait ses gélules en pensant protéger sa santé, comme tant d’autres adeptes de compléments alimentaires. Jusqu’au jour où un détail sur son plan de travail a fait vaciller toutes ses certitudes.

À 7 heures, la cuisine est silencieuse. Sur le plan de travail, quatre flacons colorés parfaitement alignés : magnésium, vitamine C, zinc et multivitamines. Pendant des années, une femme a avalé ces gélules avec son café comme on mettrait sa ceinture de sécurité, convaincue qu’elles la protégeaient de la fatigue, des rhumes et du vieillissement prématuré.

Elle n’était pas seule : plus d’un Français sur deux a déjà pris un complément, et le marché pèse plusieurs milliards d’euros. Entre promesses d’ »immunité blindée », cures de collagène anti-rides et gélules pour les cheveux, la prévention semble tenir dans une poignée de capsules. Jusqu’au jour où sa certitude a commencé à se fissurer.

Quand les compléments alimentaires deviennent un rituel rassurant

La scène paraît logique. La fatigue hivernale arrive, les virus circulent, les publicités promettent de « retrouver tonus et défenses naturelles ». Avaler une gélule donne l’impression d’agir sans toucher à son sommeil ni à son assiette. La santé devient une liste à cocher : une capsule pour l’immunité, une autre pour le stress, une troisième pour la peau.

Sauf que derrière ces flacons se cache un énorme business. Une cure de multivitamines, d’oméga-3 et de collagène peut dépasser 50 euros, quand certains produits beauté frôlent 60 euros la boîte, soit environ 65 €. Beaucoup finissent au fond du placard ou… dans les toilettes, sous forme d’ »urines de luxe » dont le corps n’a jamais eu besoin.

Ce que le corps fait vraiment de ces compléments alimentaires inutiles

Sur le plan biologique, le corps cherche en permanence l’équilibre, cet état d’homéostasie. Quand l’alimentation couvre déjà les besoins, ajouter chaque matin plusieurs gélules revient à remplir un vase déjà plein. Les vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C et celles du groupe B, ne se stockent presque pas : au-delà d’une centaine de milligrammes, le surplus est filtré puis éliminé par les reins.

Pour les vitamines liposolubles A, D, E et K, le scénario change : elles se rangent dans les graisses et le foie. À forte dose et sur la durée, ce stockage peut devenir toxique, avec des troubles décrits dans certains signalements. Autre piège discret, l’effet cocktail : trop de zinc limite le cuivre, trop de calcium freine le fer, certaines plantes perturbent des traitements.

Reprendre la main : garder seulement les compléments vraiment utiles

Les grandes études sur les adultes en bonne santé concluent que les multivitamines quotidiennes n’apportent pas de protection claire contre le cancer ou les maladies cardiovasculaires. En revanche, quelques situations justifient une supplémentation ciblée : vitamine B9 en début de grossesse, B12 chez les personnes véganes, vitamine D chez les seniors peu exposés au soleil, toujours sur conseil médical. Le reste tient souvent du réflexe ou de la mode, comme le collagène anti-âge ou les gélules anti-chute.

Face à l’engouement, des acteurs appellent à la prudence. « Les marques qui prétendent que vos rides vont disparaître et que vous n’aurez plus jamais de douleurs articulaires, c’est du mensonge et du bulshit marketing », affirme Clément Thomas, cité par RMC Conso. Beaucoup de patients découvrent, avec leur médecin ou leur pharmacien, qu’ils peuvent arrêter plusieurs compléments alimentaires inutiles à la fois et investir cet argent dans des fruits, des légumes, un meilleur sommeil et un peu d’activité.