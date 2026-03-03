Rappel Conso : ces fromages sans marque en Île-de-France cachent ce danger invisible dans votre frigo

Depuis le 27 février, un rappel Conso vise des faisselles et bries sans marque vendus en Île-de-France pour suspicion de Listeria. Ces fromages paraissent pourtant normaux au frigo, ce qui complique sérieusement le repérage des produits à écarter.

Un pot de faisselle ou de skyr blanc sans logo, un morceau de brie ou de coulommiers anonyme posé sur une assiette au frais : dans un frigo d’Île-de-France, cela ressemble à un reste de dessert tout à fait banal. Pourtant, certains de ces laitiers sans marque sont aujourd’hui visés par un rappel conso pour suspicion de bactérie Listeria, alors qu’ils paraissent parfaitement normaux.

Le 27 février 2026, la plateforme officielle RappelConso a diffusé une alerte sur plusieurs fromages et laitiers frais sans marque apparente, fabriqués par la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe. Faisselles, skyrs, fromages blancs, bries et coulommiers du même lot sont susceptibles de contenir Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. Un simple coup d’œil à l’étiquette peut faire toute la différence.

Rappel conso : les faisselles et bries sans marque concernés en Île-de-France

L’alerte vise un lot unique de laitiers frais sans marque élaborés et vendus par la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe. Il s’agit de faisselle, skyr, fromage blanc, brie et coulommiers écoulés uniquement en Île-de-France entre le 6 et le 10 février 2026 dans les points de vente de la fromagerie. Ce lot 26035 porte, selon les références, une date limite de consommation fixée au 19 février 2026 ou une date de durabilité minimale au 4 mars 2026. Le rappel a été engagé de manière volontaire par le fabricant et la procédure reste ouverte jusqu’au 4 juin 2026.

Pour vérifier si un produit est visé, quelques repères précis sont donnés sur la fiche officielle :

Produits : laitiers frais sans marque (faisselle, skyr, fromage blanc, brie, coulommiers) de la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe.

Numéro de lot : 26035.

Zone de vente : Île-de-France, du 06/02/2026 au 10/02/2026.

DLC : 19/02/2026 ou DDM : 04/03/2026.

GTIN : non communiqué, fin de procédure de rappel : 04/06/2026.

Une Listeria impossible à voir ou à sentir dans votre frigo

Ces fromages ont un point commun qui inquiète les autorités : la bactérie éventuelle ne change ni l’aspect, ni l’odeur, ni le goût des aliments. Une faisselle ou un brie du lot 26035 peut donc sembler parfaitement frais alors qu’il est contaminé par Listeria monocytogenes. Le froid du réfrigérateur ne suffit pas non plus à éliminer ce germe, ce qui explique que le risque persiste pour des produits encore présents au frais fin février ou début mars.

Les consignes sont claires : ne plus consommer ces laitiers, même cuits, dès lors qu’ils correspondent au lot rappelé. Les produits doivent être placés dans un sac fermé avant d’être jetés, puis le réfrigérateur et les ustensiles en contact nettoyés et désinfectés. Un remboursement peut être demandé auprès du point de vente ou directement auprès de la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe, qui met à disposition un numéro dédié pour les questions pratiques : 06 23 39 80 02.

Listériose : symptômes à surveiller après avoir mangé ces fromages

La présence possible de Listeria expose à une listériose, infection alimentaire rare mais grave. Les symptômes les plus fréquents associent fièvre, maux de tête, courbatures et parfois des nausées ou une diarrhée, avec un délai d’incubation pouvant atteindre huit semaines après la consommation. Les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées ou immunodéprimées sont les plus fragiles, car la maladie peut évoluer vers une méningite, une encéphalite, une septicémie ou des atteintes materno-foetales. En 2025, Santé publique France a déjà recensé 21 cas de listériose, dont 2 décès, après consommation de fromages contaminés.

Les personnes ayant mangé récemment de la faisselle, du skyr, du fromage blanc, du brie ou du coulommiers susceptibles de relever du lot 26035 sont invitées à rester attentives à ces signes dans les huit semaines. En cas de fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs, une consultation médicale est conseillée en signalant la consommation de ces produits, surtout pour les femmes enceintes et les personnes à la santé plus fragile.