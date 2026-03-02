Rappel conso E.Leclerc : ce dessert en barquette du rayon frais contaminé à la Listeria est peut-être dans votre frigo

Mi-février 2026, un Paris-Brest vendu au rayon frais de l’E.Leclerc du Plessis-Belleville fait l’objet d’un rappel pour Listeria. Êtes-vous concerné sans le savoir ?

Un goûter improvisé, un dessert attrapé en vitesse au rayon frais, quelques Paris-Brest en barquette posés sur la table sans y penser. Dans beaucoup de foyers, ces pâtisseries prêtes à consommer sont devenues un réflexe, surtout quand on manque de temps. Les rappels conso restent loin de l’esprit quand on ouvre la porte du frigo.

Vendu mi-février 2026, un dessert précis chez E.Leclerc doit pourtant attirer l’attention. Dans l’hypermarché E.Leclerc du Plessis-Belleville, dans l’Oise, un lot de Paris-Brest vendus par deux fait l’objet d’un rappel conso Paris-Brest E.Leclerc Listeria après la mise en évidence de la bactérie Listeria monocytogenes. Mieux vaut vérifier son réfrigérateur.

Rappel conso : un Paris-Brest du rayon frais E.Leclerc dans le viseur

Le dessert concerné est un Paris-Brest x2 en barquette plastique transparente, sans marque nationale, issu de la fabrication interne de l’hypermarché. Il a été proposé uniquement dans ce magasin du centre commercial Les Portes du Valois au Plessis-Belleville, entre le 14 et le 17 février 2026, avec une date limite de consommation fixée au 17 février 2026.

Pour l’identifier, les clients peuvent se référer au code GTIN 0202211025586, indiqué sur l’étiquette, et au conditionnement par deux. Ce rappel ne vise que l’hypermarché du Plessis-Belleville : les autres magasins E.Leclerc ne sont pas concernés. Un détail important pour éviter la panique, même si plusieurs foyers peuvent encore avoir ce dessert au frais.

Comment reconnaître le Paris-Brest E.Leclerc concerné par la Listeria

Pour savoir en quelques secondes si le Paris-Brest rangé dans le frigo est concerné, quelques indices suffisent :

il s’agit d’un Paris-Brest vendu par deux en barquette plastique transparente, au rayon pâtisserie frais ;

la fabrication mentionnée est celle de l’hypermarché E.Leclerc du Plessis-Belleville, sans autre marque ;

la DLC inscrite est le 17/02/2026, pour un achat réalisé entre le 14/02/2026 et le 17/02/2026 ;

le code-barres GTIN indiqué est 0202211025586.

Ce rappel a été déclenché après la détection de Listeria monocytogenes dans ce dessert. Cette bactérie peut provoquer une listériose, infection alimentaire grave. Les signes les plus fréquents sont une fièvre, des maux de tête, des courbatures, parfois des nausées ou une diarrhée. Les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées ou immunodéprimées restent exposés, le délai d’incubation pouvant atteindre huit semaines.

Les gestes à adopter après ce rappel Listeria chez E.Leclerc

Si ce Paris-Brest se trouve encore dans le réfrigérateur, il ne doit plus être consommé. Les clients peuvent le détruire ou le rapporter à l’hypermarché E.Leclerc du Plessis-Belleville pour obtenir un remboursement, la procédure de rappel courant jusqu’au 17 avril 2026. Pour limiter le risque, on peut le jeter dans un sac fermé puis nettoyer les ustensiles ou plats qui ont été en contact.

En cas de consommation, il est conseillé de surveiller l’apparition d’une fièvre, de maux de tête, de courbatures ou de troubles digestifs dans les huit semaines, et de consulter un médecin en signalant ce Paris-Brest, surtout pour les personnes à risque. Pour les questions pratiques sur le rappel ou le remboursement, le magasin est joignable au 03 44 60 71 46 et les informations officielles figurent sur la plateforme RappelConso.