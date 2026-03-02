Rappel Conso : si vous avez ces fromages sans marque d’Île-de-France au frigo, méfiez-vous de la Listeria

En Île-de-France, des faisselles et bries sans logo de la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe font l’objet d’un rappel pour risque de Listeria. Vos restes au frigo sont-ils plus concernés que vous ne le pensez ?

Un pot de faisselle sans logo, un skyr nature ou un morceau de brie emballé à la main peuvent ressembler à de simples restes de repas. En Île-de-France, ces derniers jours, ce genre de produits fermiers vendus sans marque apparente se retrouve pourtant au cœur d’un rappel conso pour suspicion de Listeria, une bactérie impossible à détecter à l’œil ou au nez.

Depuis le 27 février 2026, la plateforme officielle RappelConso signale un retrait ciblé visant des laitiers frais de la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe, en Seine-et-Marne. Le point commun de ces faisselles, skyrs, fromages blancs, bries et coulommiers : un même lot 26035, mis en vente dans la région entre le 6 et le 10 février 2026. Un simple contrôle des dates peut faire toute la différence.

Rappel conso Ganot Ferme Sainte-Colombe : les produits sans marque concernés

La fiche de rappel décrit des laitiers frais élaborés et commercialisés par la Fromagerie Ganot Ferme Sainte-Colombe, souvent proposés sans marque bien visible. Sont visés les pots de faisselle, skyr, fromage blanc ainsi que des bries et coulommiers issus du lot 26035, vendus uniquement en Île-de-France. Certaines références portent une date limite de consommation au 19/02/2026, d’autres une date de durabilité minimale au 04/03/2026.

Ces produits peuvent contenir la bactérie Listeria monocytogenes, responsable de la listériose. La bactérie ne change ni le goût, ni l’odeur, ni l’aspect, ce qui expose à une consommation sans s’en rendre compte. Les autorités recommandent de ne plus consommer ces fromages, même cuits, de les détruire après les avoir placés dans un sac fermé, puis de nettoyer et désinfecter le réfrigérateur ainsi que les ustensiles. Le rappel reste actif jusqu’au 4 juin 2026 et un remboursement est possible auprès du point de vente ou directement via la fromagerie (06 23 39 80 02).

Listeria : une bactérie invisible qui peut devenir grave

La listériose reste rare, mais elle peut se révéler sévère, surtout avec des produits comme la faisselle, le fromage blanc, le skyr ou les fromages à pâte molle. Les symptômes les plus fréquents associent fièvre, maux de tête, courbatures et parfois nausées ou diarrhée, avec un délai d’incubation pouvant aller jusqu’à huit semaines après la consommation. Les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées ou immunodéprimées sont les plus fragiles, avec un risque de méningite, d’encéphalite, de septicémie ou d’atteintes materno-foetales pendant la grossesse.

En 2025, Santé publique France a recensé 21 cas de listériose, dont 2 décès, liés à des fromages au lait pasteurisé produits par la société Chavegrand. L’enquête a conduit au rappel de tous les lots de fromages à pâte molle et à croûte fleurie fabriqués avant le 23 juin 2025, vendus en France et à l’international. Dans cette alerte, l’agence sanitaire précise : « Il est demandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer ». Ce précédent éclaire la sévérité des mesures prises aujourd’hui.

Que faire si vous avez acheté ces fromages en Île-de-France ?

Pour un produit sans logo, l’identification passe par quelques vérifications simples : lieu d’achat (points de vente Ganot Ferme Sainte-Colombe en Île-de-France), date d’achat entre le 06/02 et le 10/02/2026, type de produit (faisselle, skyr, fromage blanc, brie, coulommiers) et DLC au 19/02/2026 ou DDM au 04/03/2026. En cas de doute, les autorités conseillent d’appliquer le principe de précaution et de considérer le produit comme concerné.

Si ces fromages ont déjà été consommés, une surveillance pendant huit semaines s’impose. L’apparition de fièvre, de maux de tête, de courbatures ou de troubles digestifs doit conduire à consulter un médecin en signalant la consommation d’un produit sous rappel, surtout pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées. Le médecin évaluera alors la conduite à tenir au cas par cas.