Vitamine C : vous la prenez pour l’énergie, les médecins révèlent si votre comprimé change vraiment votre fatigue

Comprimé effervescent ou jus d’orange, la vitamine C est devenue le réflexe anti-fatigue de l’hiver. Ce que rapportent les médecins sur son impact réel sur l’énergie surprend.

Fatigué, vous avalez un comprimé effervescent de vitamine C en espérant retrouver vos forces en quelques minutes. Ce geste est devenu un réflexe hivernal pour beaucoup, presque au même titre qu’un café serré, avec l’idée d’un « coup de fouet » garanti.

Les spécialistes précisent pourtant que la vitamine C n’agit pas comme un stimulant immédiat, mais surtout quand l’organisme en manque réellement. Pour comprendre ce qu’elle apporte vraiment à l’énergie et à la santé, il faut écouter ce qu’en disent les médecins qui la prescrivent.

Vitamine C et énergie : ce que décrit le Dr Gérald Kierzek

Interrogé sur le sujet, le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, résume le rôle de cette vitamine : « La vitamine C soutient le fonctionnement de certaines cellules immunitaires ». « Elle agit aussi comme antioxydant, en protégeant les cellules contre les radicaux libres. Et participe aussi à la synthèse du collagène, indispensable pour la peau, les os, les cartilages, les tendons et la cicatrisation ». Il ajoute que « la vitamine C améliore l’absorption du fer issu des végétaux, ce qui est précieux pour les personnes qui ne mangent pas de viande ». « Mais attention, elle ne protège pas du rhume. En revanche, une prise régulière pourrait en réduire légèrement la durée et la sévérité ».

Carence, fatigue et vitamine C : quand les comprimés ont un intérêt

Sur le plan clinique, le médecin évoque les signes possibles d’un manque : « Une fatigue inhabituelle, une tendance à tomber souvent malade, des gencives qui saignent ou une cicatrisation trop lente peuvent faire penser à un manque ». Il nuance aussitôt : « Ils peuvent être liés à bien d’autres problèmes, c’est pourquoi il est important de consulter un médecin ». En automédication, il rappelle que « Aux doses recommandées, cela reste sans danger ».

Pour une vraie carence ou des situations spécifiques, il précise que « une prescription médicale est nécessaire lorsqu’il s’agit de traiter une vraie carence, comme le scorbut (rare dans les pays développés), ou dans certains contextes particuliers comme la malabsorption ou la dialyse ». Côté pratique, « La vitamine C est mieux absorbée le matin, à jeun, puisqu’elle est hydrosoluble ». Concernant la durée, il estime qu’ »Il n’y a pas de durée limite stricte, mais on conseille souvent de faire des cures d’un mois, suivies d’une pause ». Et il chiffre les besoins quotidiens : « les apports conseillés pour un adulte sont de 110 mg par jour, couverts facilement par une alimentation équilibrée : une orange apporte environ 70 mg, un kiwi 90 mg, une poignée de poivron cru 100 mg ».

Dosages, compléments et énergie : jusqu’où aller avec la vitamine C ?

Les compléments de vitamine C contiennent le plus souvent entre 500 et 1000 mg par jour. À ce sujet, le Dr Kierzek précise : « C’est une dose sûre et courante, qui apporte un effet antioxydant et un soutien immunitaire ». L’Autorité européenne de sécurité des aliments fixe toutefois un apport maximal de 1000 mg quotidiens chez l’adulte ; « Au-delà, l’excédent est éliminé dans les urines, mais il peut entraîner des diarrhées ou des troubles digestifs ».

Enfin, la vitamine C ne change vraiment la fatigue qu’en cas de carence et ne gêne pas le sommeil ; si l’épuisement persiste, les médecins conseillent d’analyser sommeil, stress et activité.