Litière du chat dans les toilettes : ce réflexe anodin qui peut ruiner vos canalisations (et bien pire)

Pendant des mois, la litière a fini dans la cuvette pour gagner du temps. Jusqu’au jour où ce réflexe banal a montré ses effets sur la plomberie, la maison… et bien plus.

Pendant des mois, le geste s’est enchaîné mécaniquement : vider le bac à litière dans la cuvette, appuyer sur la chasse, repartir. Pas de sac à nouer ni d’odeurs dans la cuisine, l’impression de gagner du temps à chaque nettoyage. Dans beaucoup de foyers, jeter la litière du chat dans les toilettes est devenu un automatisme.

En France, près de 14 millions de chats produisent chaque année environ 600 000 tonnes de litière, dont 92 % sont minérales. Une part non négligeable finit encore dans les WC, portée par l’idée que la plomberie moderne peut tout avaler. Ce qui se passe ensuite, loin de la cuvette, change complètement l’image de ce geste.

Je la jetais dans les toilettes : un gain de temps qui abîme les canalisations

Les litières minérales les plus courantes sont à base d’argile, comme la bentonite. Elles absorbent l’humidité et forment des agglomérats très compacts. Dans l’eau de la cuvette, ces granulés gonflent, se collent entre eux puis se coincent dans les coudes des tuyaux. En pratique, les WC se retrouvent peu à peu colmatés, avec refoulement des eaux usées et frais de débouchage.

Les litières végétales ne sont pas plus adaptées. Même avec une mention rassurante du type biodégradable ou jetable aux toilettes, elles restent des masses denses qui voyagent mal dans des canalisations françaises souvent étroites ou anciennes. Le bouchon se forme parfois loin de la maison, dans le réseau, ce qui complique encore la réparation.

De la cuvette aux rivières : litière, toxoplasmose et environnement

Après la cuvette, la litière suit le circuit des eaux usées jusqu’aux stations d’épuration. Celles‑ci traitent surtout les bactéries humaines et supportent mal ces amas de granulés qui saturent les filtres et exigent des curages supplémentaires. Elles éliminent aussi difficilement certains parasites félins, comme le Toxoplasma gondii, responsable de la toxoplasmose, qui peut contaminer cours d’eau et faune aquatique, loutres ou dauphins compris.

Jetée dans la nature ou sur un compost maison, la litière souillée pose un autre problème. Les déjections de carnivores concentrent des parasites capables de survivre des mois, voire des années, dans le sol. Salades et légumes racines d’un potager peuvent être contaminés. Pour les neutraliser, un compost doit dépasser 60 °C plusieurs jours, une température rarement atteinte dans un simple bac de jardin.

Les bons réflexes avec la litière du chat, sans passer par les toilettes

Dans la maison, un autre risque se cache dans le bac lui‑même. Attendre avant de vider la litière transforme le fond en bouillon de culture : l’ammoniac dégagé par l’urine irrite les voies respiratoires. Très propre, le chat finit par bouder un bac saturé et ira se soulager ailleurs. Quelques gestes simples permettent de changer la routine :

Retirer chaque jour les agglomérats souillés dans de petits sacs fermés.

Jeter ces sacs avec les ordures ménagères , jamais dans les toilettes ni au jardin.

Nettoyer souvent le bac à l'eau chaude, savon noir ou vinaigre blanc, sans produits agressifs.

Éviter l’eau de Javel pure et les parfums très forts qui dérangent le chat.

Quel que soit le type choisi, la règle reste simple : la litière minérale va toujours aux ordures ménagères, la litière végétale seulement vers un compostage industriel autorisé, jamais dans les toilettes.