J’ai jeté mes sérums à 50 € : ce mélange minute à 3 ingrédients au frigo fait bien mieux pour la peau

Dans sa salle de bains, une lectrice a troqué les sérums à 50 € contre un sérum hydratant visage maison en trois ingrédients. Entre efficacité, budget et zéro déchet, son flacon au frigo a tout changé… ou presque.

Dans sa salle de bains, une lectrice a fini par voir surtout une rangée de flacons vides, payés près de 50 € chacun, et une peau qui n’évolue pas vraiment. En scrutant les étiquettes, un constat s’est imposé : beaucoup d’eau, un peu d’actifs et énormément de plastique tout autour.

Elle s’est alors demandé s’il était possible d’avoir une peau souple et lumineuse avec un seul sérum hydratant visage maison, préparé en quelques secondes, sans laboratoire ni marketing. La réponse s’est construite autour d’un flacon en verre, de trois ingrédients bruts… et d’un passage obligé par le réfrigérateur.

Pourquoi ce sérum maison remplace les sérums de boutique

En lisant les listes INCI, un détail frappe : le mot « Aqua » arrive presque toujours en premier. Le site Astuces de Grand-Mère résume cette impression en expliquant que l’industrie cosmétique vend « plus d’emballage que d’efficacité », avec des texturants, des silicones volatils et des parfums de synthèse qui masquent la pauvreté en actifs. À cela s’ajoutent les pompes mêlant plastique et métal, très difficiles à recycler.

Face à ce cocktail cher et peu durable, l’idée a été de « supprimer l’intermédiaire industriel pour revenir à la source de l’ingrédient ». Un seul flacon en verre ambré, réutilisable à l’infini, remplace les emballages dont près de 70 % seraient en plastique non recyclable. Le budget suit la même logique : quelques ingrédients de qualité reviennent bien moins cher qu’une succession de sérums de luxe.

Aloe vera, rose musquée et vitamine E : le trio gagnant du sérum

Premier pilier de la formule, le gel d’aloe vera pur. Riche en polysaccharides, vitamines et minéraux, il hydrate intensément tout en apportant un léger effet tenseur. Dans la recette, 30 ml de gel servent de base aqueuse active : il pénètre vite, ne laisse pas de film gras et crée sur la peau une sorte d’ »émulsion minute » dès qu’on lui ajoute une phase huileuse.

Cette phase huileuse, c’est l’huile de rose musquée. Très concentrée en oméga 3, 6 et 9 et en vitamine A naturelle, elle aide à estomper cicatrices, taches et ridules. Les 10 ml ajoutés au mélange apportent ce ciment lipidique qui nourrit et répare. Cinq gouttes de vitamine E, ou tocophérol, complètent la formule : antioxydant puissant pour la peau et conservateur naturel qui évite que l’huile ne rancisse.

La non-recette express : préparation, application et conservation

La préparation tient vraiment en quelques secondes. Dans un flacon compte-gouttes en verre ambré de 50 ml, parfaitement nettoyé et désinfecté, on verse d’abord les 30 ml de gel d’aloe vera, puis les 10 ml d’huile de rose musquée et enfin les 5 gouttes de vitamine E. Le mélange reste biphasé, ce qui prouve l’absence d’émulsifiant : il suffit de secouer avant chaque usage pour obtenir une émulsion temporaire agréable.

30 ml de gel d’aloe vera pur

pur 10 ml d’ huile de rose musquée

5 gouttes de vitamine E

Une serviette vraiment propre après la douche, quelques pulvérisations d’hydrolat, puis 3 à 4 gouttes du sérum bien agité, chauffées entre les paumes et pressées sur le visage : sur peau humide, l’aloe est « bue » par l’épiderme et l’huile vient sceller l’hydratation. Conservé au réfrigérateur, ce soin vivant garde ses qualités environ quatre semaines et offre en bonus un effet frais qui réveille les traits et défatigue le regard, tout en transformant peu à peu le grain de peau et l’éclat du teint.