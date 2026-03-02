Ils cassent à vue d’œil ? Ce masque maison à base de cette petite graine sauve vos cheveux avant de tout couper

Vos longueurs se cassent au brossage et ont perdu tout éclat après l’hiver ? Ce soin au gel de lin promet un vrai sursaut de brillance sans passer par les ciseaux.

Ils cassent à vue d’œil, s’emmêlent au moindre coup de brosse et n’ont plus aucun éclat. Après l’hiver, entre froid, vent et frottement des écharpes, beaucoup voient leur chevelure passer d’une matière souple à une texture rêche, terne et pleine de fourches. Les longueurs semblent irréparables, au point de vouloir tout couper.

Juste avant de céder aux ciseaux, une option beaucoup plus douce existe : un gel translucide obtenu à partir d’une petite graine brune, déjà prisée en nutrition et en cosmétique. Riche en actifs hydratants et gainants, il agit comme un pansement végétal qui freine la casse et relance la brillance des cheveux très abîmés.

Pourquoi le gel de lin répare les cheveux très abîmés et cassants

Quand la fibre capillaire est très abîmée, sa couche protectrice s’affine, les écailles se soulèvent et l’eau s’échappe : le cheveu ne s’étire plus, il casse. Les graines de lin apportent alors une aide intéressante. Elles sont riches en oméga‑3, dont l’acide alpha‑linolénique, un acide gras essentiel que l’organisme ne produit pas. Ces lipides nourrissent la fibre en profondeur sans l’alourdir et l’aident à retrouver souplesse et élasticité, là où certains masques gras ou siliconés se contentent de gainer en surface.

Autre point clé : les mucilages libérés par les graines au contact de l’eau bouillante. Ils donnent au gel sa texture légèrement visqueuse et forment autour de chaque mèche un microfilm protecteur. Ce voile lisse les écailles soulevées, comble les petites brèches dues aux brossages, colorations ou lissages et retient l’hydratation au cœur du cheveu, qui se repulpe et réfléchit mieux la lumière.

Recette simple du masque au gel de lin spécial cheveux cassants

Préparer ce masque au gel de lin ne demande ni matériel sophistiqué ni gros budget. Pour une chevelure mi‑longue, comptez environ 30 g de graines de lin brunes ou blondes et 400 ml d’eau minérale ou filtrée. Ajoutez simplement une petite casserole, une cuillère, un tamis fin – ou un bas en nylon propre – et un bocal en verre parfaitement nettoyé.

Versez l’eau et les graines dans la casserole, portez à ébullition puis laissez frémir environ dix minutes en remuant pour éviter que cela accroche. Quand une fine mousse blanche apparaît et que la préparation prend une consistance de blanc d’œuf fluide, retirez du feu. Étape décisive : filtrez tout de suite, tant que le mélange est encore chaud, au‑dessus du bocal. Si l’on attend le refroidissement, le gel épaissit fortement et devient presque impossible à passer. Une fois tiédi, ce soin se garde environ une semaine au réfrigérateur.

Application du masque au lin : la bonne méthode pour stopper la casse

Pour stopper la casse, appliquez le gel de lin sur cheveux propres, lavés et essorés. Travaillez mèche par mèche sur les longueurs et les pointes, massez légèrement, puis enroulez la chevelure dans une charlotte ou du film alimentaire. Terminez avec une serviette chaude : cette chaleur douce entrouvre les écailles et aide les mucilages à pénétrer. Laissez poser au moins 30 minutes, rincez à l’eau tiède. Utilisé une fois par semaine, ce rituel, associé à des apports en bons lipides et à une hydratation suffisante, aide les cheveux très abîmés à retrouver peu à peu souplesse et brillance.