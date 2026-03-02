Maladie des os de verre chez le bébé : ce signe discret dans son regard doit vous faire consulter au plus vite

Un craquement au moment du change, des pleurs qui semblent disproportionnés : chez certains nourrissons, ces détails cachent une maladie des os de verre. Quels signaux précoces doivent alerter les parents et pousser à consulter sans tarder ?

Un simple change de couche, un body que l’on passe en douceur, et pourtant un craquement, un hurlement inhabituel. Pour certains nourrissons, ces gestes du quotidien deviennent le point de départ d’une série d’examens. Derrière ces douleurs parfois répétées peut se cacher une fragilité osseuse constitutionnelle encore méconnue des parents.

La maladie des os de verre, ou ostéogenèse imparfaite, rend le squelette si fragile que des fractures peuvent survenir sans choc important, parfois dès les premiers jours de vie. Repérer les bons signaux d’alerte le plus tôt possible limite les blessures, mais aussi les suspicions de maltraitance qui peuvent accompagner ces tableaux déroutants. Certains détails du corps du bébé valent vraiment qu’on s’y attarde.

Maladie des os de verre chez le bébé : comprendre une fragilité venue du collagène

L’ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique rare, rencontrée chez environ 1 personne sur 10 000 à 20 000. Elle résulte le plus souvent d’un défaut du collagène de type 1, cette protéine qui sert de ciment intérieur aux os. Quand ce collagène manque ou n’est pas de bonne qualité, l’os devient sec, peu souple, et se casse pour des efforts qui ne poseraient aucun problème à un squelette sain.

Toutes les formes ne se ressemblent pas : certains bébés ont déjà des fractures visibles à l’échographie de grossesse, alors que d’autres ne se révèlent qu’au moment des premiers pas. La maladie se transmet souvent selon un mode autosomique dominant, avec un risque sur deux pour l’enfant quand un parent est atteint, mais une mutation peut aussi survenir sans aucun antécédent familial. Comme le dit la jeune Héméré : « Mes os sont fragiles comme de la porcelaine », expliquait-elle à 11 ans, citée par PasseportSanté.

Fractures, pleurs et yeux bleutés : les signes qui doivent alerter chez un bébé

Chez le nourrisson, le signal le plus parlant reste la fracture sans traumatisme évident. Un changement de position, le simple fait d’enfiler un pyjama ou de soulever l’enfant peuvent provoquer une cassure. Le bébé pleure alors de façon intense dès qu’on touche le membre atteint, qui peut gonfler ou rester immobile. Des fractures à des stades de guérison différents sur les radiographies orientent aussi vers cette fragilité constitutionnelle.

Un autre signe, très visuel, concerne le regard. Le blanc de l’œil prend parfois une teinte bleutée, grisâtre ou violacée : la sclérotique, trop fine, laisse voir par transparence la choroïde située en dessous. Ce symptôme n’apparaît pas chez tous les enfants, mais une sclérotique bleue qui persiste, associée à des fractures ou à une petite taille sur les courbes de croissance, doit inciter à consulter. Jambes ou bras qui s’incurvent, visage un peu triangulaire ou asymétrie d’un membre au bain renforcent encore la suspicion.

Diagnostic précoce et gestes du quotidien pour protéger un bébé aux os fragiles

Face à ces signes, le médecin interroge l’histoire familiale (fractures répétées, surdité précoce chez certains adultes), examine l’enfant et demande des radiographies du squelette, à la recherche d’os peu denses et d’anciennes fractures. Une analyse génétique sur prise de sang confirme l’ostéogenèse imparfaite et aide à écarter la piste de maltraitance.

La prise en charge associe bisphosphonates, kinésithérapie et suivi orthopédique. Les parents apprennent à soutenir le tronc plutôt que les membres pour porter l’enfant et à organiser le quotidien pour limiter chutes.