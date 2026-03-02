Jardin : ce fauteuil œuf suspendu Truffaut à 279 € crée un coin cosy que tout le monde s’arrache avant les beaux jours

Les beaux jours approchent et Truffaut casse le prix de son fauteuil œuf suspendu CÉLESTE en acier gris. De quoi aménager un coin cosy sur balcon ou au jardin avec un seul meuble.

Les premiers rayons de soleil donnent envie de traîner dehors avec un livre, un café ou simplement le visage tourné vers la lumière. Sur les terrasses et balcons, le fauteuil œuf suspendu s’est installé comme la star des coins détente, avec sa forme arrondie et ses gros coussins.

La nouveauté du moment vient de Truffaut : le fauteuil de jardin Œuf CÉLESTE, signé Brighton, profite d’une belle remise, passant d’environ 399 € à près de 279 € selon les disponibilités. Ce cocon suspendu en acier gris promet de transformer le moindre recoin extérieur en véritable coin cosy pour les beaux jours.

Pourquoi le fauteuil œuf suspendu reste la pièce cosy incontournable au jardin

Si le fauteuil œuf de jardin plaît autant, c’est pour son effet cocon très enveloppant. En rotin ou en résine tressée, il propose une assise profonde, des coussins généreux et une bonne tenue face à la pluie comme aux UV, certains modèles supportant jusqu’à 160 kilos. Placée seule sur une terrasse, la structure crée presque à elle seule un mini salon.

À force d’être adopté partout, ce siège peut toutefois sembler encombrant, surtout sur les petites terrasses. Il faut penser à le couvrir quand il pleut, rentrer les coussins, les laver ou les aspirer régulièrement. Beaucoup de propriétaires cherchent donc une version plus fluide visuellement, mais sans renoncer au confort douillet.

Fauteuil œuf CÉLESTE de Truffaut : un cocon suspendu robuste et très déco

Le modèle CÉLESTE répond justement à cette envie de légèreté. Sa structure en acier gris clair, haute de 196 cm pour 105 cm de diamètre, repose sur un pied stable qui évite tout perçage de plafond, tandis que l’assise se suspend grâce à quatre cordes en polyester enduit de PVC, renforcées de caoutchouc pour plus de sécurité.

Les coussins, en tissu Spunpoly 100 % polyester, sont pensés pour l’extérieur, avec une bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV. Leur épaisseur renforce l’effet nid douillet pour se détendre après une longue journée, savourer un moment de lecture ou profiter d’une lumière douce en fin d’après-midi. Les premiers avis affichent une note proche de 4,7 sur 5, avec une garantie 2 ans à la clé.

Prix, entretien et bonnes idées pour installer le fauteuil œuf CÉLESTE

Côté budget, la réduction en cours fait passer le fauteuil d’environ 399 € à près de 279,30 €, soit une économie d’une centaine d’euros, selon les dernières disponibilités. Le nettoyage reste simple : un coup d’éponge avec de l’eau claire ou savonneuse à 30 °C suffit, sans produits agressifs. En le couvrant lorsqu’il n’est pas utilisé ou en le stockant sous abri l’hiver, ce fauteuil œuf suspendu Truffaut CÉLESTE garde son allure et son confort plusieurs saisons.

