Ce plat fondant saumon épinards façon croque-monsieur à moins de 3,50 € la part va ringardiser vos livraisons

Quand les derniers jours d’hiver deviennent longs, on cherche souvent un plat qui réchauffe sans être lourd. Quelque chose qu’on pose au milieu de la table, que chacun se sert en tranches, avec ce parfum de fromage gratiné qui met tout le monde d’accord. Entre le croque-monsieur et le cake salé, un nouveau chouchou s’invite dans les cuisines familiales.

Avec le croque-cake fondant au saumon et aux épinards, le fameux croque change de format pour devenir un plat complet, facile à préparer et spectaculaire une fois démoulé. Pain de mie moelleux, saumon fumé, épinards bien verts et crème onctueuse se superposent comme un millefeuille salé. Vous allez vouloir le refaire, c’est sûr : il suffit de voir l’intérieur à la coupe.

Un croque cake saumon épinards fondant, parfait pour les soirs pressés

Ce format a déjà séduit les amateurs de cuisine familiale : au lieu de préparer des croque-monsieur un par un, on garnit un moule à cake, on enfourne et tout le monde se sert. Le résultat reste très moelleux, avec des couches bien dessinées de pain, de saumon et d’épinards. Un plat qui a le côté régressif du sandwich chaud, mais pensé pour les grandes tablées.

Autre atout de ce croque cake saumon épinards : il reste raisonnable pour le portefeuille. D’après les estimations diffusées début 2026, la part revient à moins de 3,50 € environ, soit un dîner complet plus abordable qu’une livraison. Il se prépare la veille, se réchauffe sans perdre son croustillant et se sert aussi bien en dîner familial qu’en brunch ou en buffet froid, coupé en dés pour l’apéritif.

Ingrédients et préparation express de ce croque-cake saumon et épinards

Pour 4 à 6 personnes, les proportions sont simples. Comptez des tranches de pain de mie, du saumon fumé, des épinards frais, des œufs, de la crème et un bon fromage râpé pour l’effet gratiné. Voici la base à garder en tête :

9 à 12 tranches de pain de mie

200 g de saumon fumé

200 g d’épinards frais

3 œufs et 20 cl de crème liquide entière

100 g de fromage râpé type emmental ou comté

Beurre, sel, poivre, une pincée de noix de muscade

Commencez par faire tomber les épinards dans une poêle chaude avec un peu de beurre, jusqu’à ce qu’ils aient rendu toute leur eau. Pendant ce temps, fouettez les œufs avec la crème, le sel, le poivre et la muscade. Beurrez un moule à cake, tapissez-le de pain de mie et imbibez-le d’une partie de ce mélange. Ajoutez épinards, saumon, fromage, puis répétez les couches avant d’enfourner 25 minutes à 180 °C.

Astuces de cuisson pour un croque cake saumon épinards qui se tient bien

Pour obtenir des tranches nettes, il vaut mieux patienter. Une fois le dessus bien doré, sortez le croque cake et laissez-le tiédir une dizaine de minutes : le pain s’imprègne de la crème tout en se raffermissant, ce qui évite qu’il s’affaisse à la découpe. Servez-le avec une salade de jeunes pousses assaisonnée d’une vinaigrette au citron. L’acidité réveille le gras du saumon et du fromage, et le plat reste léger.