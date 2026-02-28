Fini la pile de crêpes : ce dessert breton express à faire dans une seule poêle rend les enfants complètement dingues

En Bretagne, une crêpe brouillée au beurre demi-sel remplace la pile interminable de crêpes des goûters d’hiver. Née dans le Finistère, cette astuce familiale se prépare en une poêle et rassemble toute la table.

Odeur de beurre chaud, sucre qui caramélise, enfants qui attendent leur crêpe devant la cuisinière… et vous, coincé à la poêle pendant que la pile monte. La scène parle à beaucoup, des dimanches à la Chandeleur. Faire sauter les crêpes une par une prend du temps. En Bretagne, une autre façon de régaler tout le monde existe.

Venue du Finistère, cette spécialité familiale ressemble à une grande crêpe… que l’on casse volontairement. Le farz buan, littéralement « far rapide » en breton, se prépare dans une seule poêle et se sert brûlant au centre de la table. On picore des morceaux dorés. Le secret tient dans un seul geste de cuisson.

Marre de la pile de crêpes ? Le farz buan, crêpe brouillée bretonne express

Au lieu d’enchaîner les crêpes fines, on prépare une pâte unique, proche d’une pâte à crêpes mais plus épaisse. Dix minutes suffisent pour mélanger, puis la poêle fait le reste en une vingtaine de minutes pour 3 ou 4 personnes. Son nom veut dire « far rapide » : un far cuit vite, directement à la poêle.

Contrairement au farz pitilig, son cousin qui reste en grand disque, le farz buan ou farz buen se brouille comme des œufs. On verse toute la pâte dans le beurre chaud, on laisse prendre quelques instants, puis on coupe et on retourne sans chercher la perfection. Les morceaux se forment, irréguliers, certains bien grillés, d’autres plus moelleux. Les enfants adorent pêcher les petits éclats les plus dorés.

Ingrédients du farz buan : la simplicité bretonne en une seule poêle

Autre atout : ce dessert de Bretagne se fait avec des produits du placard. Pas besoin de levure ni d’ingrédients rares, la générosité vient surtout du beurre demi-sel. Pour un farz buan familial, il faut :

200 g de farine de blé

100 g de sucre en poudre

4 œufs

50 cl de lait entier

80 g de beurre demi-sel + une noisette pour la poêle

La pâte se prépare dans un grand saladier en mélangeant farine et sucre, puis en ajoutant les œufs un à un. On détend ensuite peu à peu avec le lait jusqu’à obtenir une texture lisse et onctueuse, un peu plus épaisse qu’une pâte à crêpes classique. Dans une grande poêle, idéalement en fonte, on fait mousser une belle quantité de beurre avant d’y verser la pâte en une fois.

Cuisson minute et service dans la poêle : le rituel préféré des enfants

À feu moyen à vif, la pâte commence à prendre par dessous. C’est le moment de brouiller : avec une spatule, on coupe, on soulève, on retourne sans arrêt, comme pour des œufs brouillés. Chaque morceau s’imprègne de beurre noisette et dore différemment, ce qui donne cet aspect rustique si gourmand. En fin de cuisson, on saupoudre de sucre pour former une fine pellicule de caramel.

Le plat se déguste aussitôt, directement dans la poêle posée au centre de la table, avec une petite fourchette pour piocher les meilleurs morceaux. Nature avec du sucre cristal, ou nappé de caramel au beurre salé, il suffit à combler un goûter d’hiver. On peut aussi ajouter des pommes rissolées à la cannelle, des poires caramélisées, du chocolat fondu ou une confiture d’orange amère pour varier les plaisirs.