Monoprix : cette collection déco en édition limitée qui va disparaître vite donne un air de vacances à votre maison

Du salon au balcon urbain, Monoprix signe des collections estivales qui transforment l’appartement en maison de vacances. Couleurs solaires, fibres naturelles et esprit guinguette s’invitent chez vous, reste à choisir par quelle pièce commencer.

Les jours rallongent, les températures remontent lentement et l’envie de vacances se fait sentir jusque dans le salon. Sans billet d’avion ni grands travaux, beaucoup cherchent comment donner un esprit bord de mer à un simple appartement, surtout quand on vit en ville.

C’est là que la collection déco Monoprix été change la donne. Entre la gamme « Jardin en ville » pour le balcon urbain, la collection rétro « été indien » et la capsule haute en couleurs imaginée avec Honoré, l’enseigne multiplie les idées pour transformer chaque pièce en petite maison de vacances. Reste à décider par où commencer.

Dans le salon, l’esprit « été indien » et la douceur des fibres naturelles

Avec la collection « été indien », Monoprix mise sur un univers rétro bohème inspiré d’un Ibiza des années 70. Assiettes à motifs, saladiers aux bords ondulés, bougeoirs façon feuille de chou et verrerie délicatement teintée installent une atmosphère chaleureuse, portée par un nuancier d’ocre, de terracotta et d’orange, relevé de touches de vert. Les matières naturelles dominent : rotin, jute, coton léger, parfaits pour un décor « slow living » qui rappelle les maisons de campagne et les intérieurs « cottagecore ».

Sur le canapé, les coussins et plaids fleuris s’associent à des assises en rotin, des jarres tressées, des éventails en fibres naturelles, des corbeilles et miroirs en jute. L’ensemble donne tout de suite l’impression de rentrer dans une maison de vacances, même après le bureau. La collaboration avec Honoré prolonge cette ambiance : inspirée de la Costa Brava et des années 70, elle aligne rayures jaunes et oranges, fleurs rétro, coussins colorés, chaise de plage rétro ou sac rayé. Sur la vaisselle, les inscriptions « Hasta luego » ou « Soleil » mettent tout de suite dans l’ambiance, décrit Le Journal de la Maison.

Balcon ou rebord de fenêtre : « Jardin en ville » crée une mini-terrasse

Pour ceux qui disposent de quelques mètres carrés dehors, Monoprix a pensé « Jardin en ville ». Les assises en métal laqué se déclinent en jaune mimosa lumineux, terracotta chaleureuse ou vert sauge apaisant. Les chaises pliantes inspirées des bistrots parisiens s’accompagnent de textiles graphiques ou floraux résistants à la météo. Avec ces couleurs solaires et ce style guinguette urbaine, même un balcon minuscule prend des airs de place de village.

Côté végétal, la collection mise sur des jardinières cavalières et des pots suspendus qui s’accrochent aux garde-corps sans bloquer le passage. Supports pour plantes grimpantes et petites étagères transforment un mur en façade végétale où l’on peut installer herbes aromatiques et fleurs de saison. Quand la nuit tombe, guirlandes solaires performantes, lanternes photophores, tapis d’extérieur faciles à nettoyer et plaids légers créent un coin cocooning. L’art de la table suit le mouvement avec mélamine haut de gamme, bambou, verres texturés, carafes aux formes organiques et nappes en lin lavé, utilisables dedans comme dehors.

Adopter l’air de vacances Monoprix pièce par pièce

Pour installer cette atmosphère sans tout refaire, la stratégie la plus simple consiste à choisir une palette commune entre collections : terracotta et ocre pour le salon « été indien », rappelés par un tapis ou un coussin sur la chaise en métal du balcon « Jardin en ville ». Quelques assiettes rétro, deux verres texturés et une nappe rayée de la capsule Honoré, sortie le 25 mars 2025 en édition limitée en ligne et dans certains magasins, suffisent souvent à donner l’impression que l’été vient de s’installer à la maison.