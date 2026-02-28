IKEA : ce mini accessoire à 5 € va vous faire oublier votre tancarville et prend trois fois moins de place

Entre factures qui grimpent et tancarville au milieu du salon, le séchage du petit linge tourne vite au casse-tête. Et si un discret séchoir IKEA à 4,99 € changeait l’équation ?

Fin d’hiver, fenêtres fermées, radiateurs allumés et au milieu du salon, le même envahisseur revient toujours : le grand tancarville métallique qui bloque le canapé, coupe la lumière et transforme le séjour en buanderie. Dans un appartement sans pièce dédiée au linge, chaque lessive devient un casse-tête pour faire cohabiter draps mouillés, jouets d’enfants et circulation quotidienne.

Pourtant, beaucoup de lessives sont surtout faites de sous-vêtements et de chaussettes, qui n’ont pas besoin d’un étendoir d’un mètre cinquante de long. Miser sur la hauteur plutôt que sur le sol change tout. C’est là qu’un séchoir à linge suspendu signé IKEA, vendu 4,99 € seulement, commence à intéresser toutes celles et ceux qui veulent respirer à nouveau chez eux.

Tancarville au sol contre séchoir IKEA en hauteur

Un étendoir classique occupe une grande surface au sol, qu’il soit rempli ou non. Quand une machine ne contient que des petites pièces, on se retrouve à monopoliser le salon pour quelques paires de chaussettes. La solution proposée par le modèle SLIBB consiste à exploiter la verticalité en suspendant le linge plutôt qu’en l’étalant partout.

Accroché à une tringle de rideau, à une barre de douche ou à une simple poignée de porte, ce système libère instantanément le passage. Le salon reste dégagé pour les enfants, le télétravail ou le canapé, pendant que le petit linge sèche discrètement plus haut. On réserve alors l’étendoir principal aux draps, serviettes et jeans volumineux.

SLIBB, la nouveauté IKEA à 4,99 € qui tient sur l’espace d’un cintre

Vendu 4,99 €, SLIBB se présente comme un carré de 36 cm sur 36 cm, équipé d’un crochet pivotant à 360°. Sur cette structure compacte, 24 pinces à linge sont déjà fixées et peuvent être déplacées ou remplacées au besoin. On peut y faire sécher deux douzaines de sous-vêtements ou de chaussettes sur l’encombrement d’un simple cintre.

Le support est fabriqué en plastique polypropylène recyclé, traité contre les UV pour garder son aspect au fil du temps, que ce soit près d’un radiateur en hiver ou sur un balcon aux beaux jours. Une fois le linge sec, le séchoir se replie totalement à plat et se range dans un tiroir ou un placard. Le crochet rotatif permet en plus d’étendre à hauteur de main sans se contorsionner.

Gagner de la place et limiter le sèche-linge grâce au duo SLIBB + étendoir pliant

Pour une organisation vraiment fluide, ce mini séchoir fonctionne très bien en duo avec un étendoir pliant classique, comme le modèle JÄLL qui offre huit lignes d’étendage, environ 6 mètres de fil et se vend 9,99 €. Le séchoir à linge suspendu reçoit tout le petit linge, tandis que l’autre gère draps et serviettes. On réduit alors le recours au sèche-linge, très gourmand en électricité.

Quelques réflexes suffisent pour profiter pleinement de ce duo sans saturer l’air de la pièce ni rallonger les durées de séchage :

placer le linge près d’une fenêtre ou d’une source de lumière ;

laisser quelques centimètres entre le séchoir et le mur ;

bien essorer la machine avant d’étendre ;

espacer les vêtements pour que l’air circule ;

aérer au moins dix minutes matin et soir.