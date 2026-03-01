Soirées télé : cette friandise maison au chocolat au croquant inratable va balayer tous vos biscuits habituels

Entre plaid, série et odeur de maïs chaud, ce pop-corn au chocolat croquant a ringardisé biscuits et bonbons du commerce. Trois gestes clés suffisent pour un bol maison qui reste croustillant plusieurs jours.

Quand le froid revient et que le plaid sort du placard, beaucoup sortent les mêmes biscuits et bonbons pour accompagner la série du soir. Un simple bol de pop corn au chocolat croquant peut pourtant remplacer toutes ces friandises, avec cette odeur de maïs chaud et de cacao qui envahit le salon.

Cette star des soirées télé arrive dans la foulée du pop-corn gourmet qui gagne la France, des salons jusqu’à la Croisette. Invités à un bar éphémère lors du Festival de Cannes, Marilyne Bolmont et Fabien Bolmont résument l’aventure : « Nous sommes restés deux jours sur place. C’était magnifique, une super expérience ! », commente Fabien Bolmont. « Lorsque nous avons lancé l’activité en 2014 au Girmont-Val-d’Ajol, nous n’imaginions pas ça », a-t-il raconté au journal Vosges Matin ; reste à retrouver ce niveau de gourmandise chez soi.

Pop-corn chocolat façon festival

Lors de cette soirée, leur bar proposait des parfums salés et plusieurs versions chocolatées, dont chocolat sel de Guérande et chocolat truffe. « À ce jour, on n’a pas trouvé mieux que les saveurs chocolat développées dans les Vosges. C’est vraiment leur point fort », confie un amateur de ce bar à pop-corn pendant que l’équipe du film Partir un jour défile et que K.Maro chante « Femme like U ».

Cette scène montre qu’un pop-corn maison peut devenir une confiserie, à condition de soigner la texture. Pour une fournée, il suffit de 60 g de maïs à éclater et d’1 cuillère à soupe d’huile végétale dans une grande casserole avec couvercle ; les grains éclatent à feu vif, la casserole est secouée régulièrement, puis le pop-corn repose quelques minutes pour laisser s’échapper la vapeur.

Gestes pour un pop corn croquant

Pendant que le maïs refroidit, le chocolat se prépare au bain-marie doux. La base : 100 g de chocolat noir pâtissier contenant au moins 65 % de cacao. Quand il est fondu, on ajoute 1 cuillère à café d’huile neutre ou d’huile de coco désodorisée ; ce petit supplément de matière grasse le rend plus fluide, plus brillant et permet d’enrober chaque grain sans l’alourdir ni le détremper.

Le pop-corn est versé dans un saladier, nappé de chocolat puis mélangé doucement. Une pincée de fleur de sel réveille le goût du cacao. Les grains ne doivent surtout pas rester tassés : ils sont aussitôt étalés en une couche sur une plaque recouverte de papier cuisson et laissés à l’air libre, dans un endroit frais et sec, pas au réfrigérateur. Quand le chocolat a durci, il suffit de les casser et de les garder en boîte hermétique plusieurs jours.

Trois versions ultra gourmandes

Sur cette base, plusieurs variantes changent l’ambiance sans compliquer la recette. Le chocolat blanc offre une option plus douce : fondu avec un peu d’huile de coco, il enrobe le pop-corn avant l’ajout de cranberries séchées et du zeste d’une orange bio, dont l’acidité anime le tout. Autre idée gourmande, le chocolat au lait se marie à des noix ou pécan torréfiées à sec, qui apportent un croquant marqué.