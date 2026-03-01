IKEA ressort ce fauteuil des années 50 sous les 200 € : pourquoi les Français se l'arrachent avant rupture

En 2026, un fauteuil IKEA inspiré du design scandinave des années 50 s’invite dans les petits salons français. Pourquoi cette icône abordable obsède‑t‑elle autant la nouvelle génération ?

Un salon bien rangé mais qui semble manquer d’âme, beaucoup connaissent cette impression. Entre meubles fonctionnels et couleurs neutres, il suffit parfois d’une seule pièce forte pour changer l’ambiance, surtout quand le style rétro revient sur le devant de la scène.

C’est là qu’entre en jeu un fauteuil IKEA au look d’icône des années 50, encore disponible en magasin et en ligne. Inspiré du design scandinave du milieu du XXe siècle, il attire une nouvelle génération qui veut à la fois du caractère, du confort et un prix supportable : le fauteuil IKEA EKENÄSET.

EKENÄSET, le fauteuil IKEA qui réinvente les codes des années 50

IKEA présente EKENÄSET comme un modèle inspiré du design danois des années 1950, et cela se voit au premier regard. Silhouette épurée, dossier légèrement incliné, accoudoirs fins, pieds hauts en hêtre massif brun noir verni : le sol reste dégagé, le fauteuil paraît aérien et n’écrase pas les petits salons typiques des appartements français.

Pour beaucoup, il remplace la chasse à la pièce vintage en brocante, souvent chère et à restaurer. Ici, on obtient un vrai fauteuil rétro autour de 199 € dans sa version Kilanda beige clair, et jusqu’à environ 229–279 € pour certaines finitions en velours, tout en profitant des facilités d’achat et de livraison de l’enseigne suédoise.

Confort, matériaux et durabilité au cœur du fauteuil EKENÄSET

Ce style vintage cache une construction très étudiée pour l’usage quotidien. L’assise repose sur des ressorts en zigzag associés à une mousse haute résilience, ce qui permet au coussin de reprendre sa forme après chaque utilisation. Le confort est franc pour lire ou discuter, même si le dossier reste trop bas pour servir d’appui-tête pendant des heures comme un grand fauteuil à oreilles.

La structure en hêtre massif, teintée brun noir puis vernie, donne une vraie présence au bois et promet une bonne tenue dans le temps. Le revêtement Kilanda beige clair est un tissu en polyester recyclé, résistant à l’abrasion, dans l’esprit d’une décoration plus responsable. Le tout est couvert par une garantie 10 ans, argument fort pour ceux qui veulent sortir des meubles jetables.

Idéal pour : amateurs de déco scandinave rétro, petits séjours, coin lecture cosy, budgets maîtrisés.

Moins adapté à : personnes cherchant un fauteuil très profond ou un dossier haut pour s’allonger longtemps.

Comment adopter ce fauteuil des années 50 dans un intérieur très actuel

EKENÄSET ne demande pas de reconstituer un décor figé des fifties. Sa version beige se marie facilement avec un tapis berbère moelleux, une table basse en métal noir et des murs en vert sauge, terracotta ou blanc cassé. Un coussin en lin lavé, un plaid en laine bouclée sur le dossier, quelques plantes vertes autour, et l’ensemble prend une allure chaleureuse sans effort.

Installé près d’une fenêtre avec un lampadaire, il devient un coin lecture apaisant ; face à un canapé contemporain, il introduit une touche graphique qui casse la monotonie. Dans une chambre ou une grande entrée, il sert de fauteuil d’appoint tout en restant un objet déco fort. Un compagnon capable de suivre plusieurs déménagements et de rester à sa place au centre du salon.