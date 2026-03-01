À moins de 2 € chez B&M, ce luminaire de jardin sans prise change l’ambiance de vos soirées sans gonfler la facture

Face aux factures d’énergie qui grimpent, une lanterne solaire B&M à 1,99 € promet de réchauffer vos soirées au jardin, sur balcon ou terrasse. Comment ce mini luminaire d’extérieur parvient-il à créer une ambiance chaleureuse sans aucune prise électrique ?

Entre la hausse du coût de l’énergie et l’envie de profiter plus longtemps du jardin, beaucoup cherchent une solution douce pour éclairer leurs soirées sans faire grimper le compteur. Au retour des beaux jours, terrasses et balcons redonnent envie de s’installer dehors, mais l’éclairage classique reste souvent synonyme de câbles et de dépenses.

Dans ce contexte, une petite lumière d’appoint devient presque un objet précieux quand elle parvient à créer une atmosphère chaleureuse sans consommer d’électricité du réseau. C’est justement ce que propose une lanterne solaire à poser vendue chez B&M pour seulement 1,99 €, un luminaire d’extérieur mini prix qui peut transformer un simple balcon en véritable refuge du soir.

Une lanterne solaire B&M à 1,99 € qui change l’atmosphère du jardin

Présentée sous la forme d’un petit panier, cette lanterne adopte un design ajouré qui laisse filtrer une lumière douce. Compacte, avec des dimensions de 8,2 x 8,2 x 8 cm, elle trouve sa place aussi bien sur une table de jardin que sur un rebord de fenêtre, dans la lignée des tendances naturelles mises en avant pour la saison printemps-été chez B&M.

Le principe est simple : une source lumineuse bien placée suffit à métamorphoser une balustrade, un balcon ou une marche d’escalier en coin cosy à la nuit tombée. Avec son prix inférieur à 2 euros, cette lanterne solaire B&M devient un bon plan déco pour tous, en appartement comme en maison avec jardin.

Un luminaire d’extérieur qui fonctionne au soleil, pas sur la prise

Alimentée exclusivement par l’énergie solaire, la lanterne ne réclame ni câble ni prise pour fonctionner. Elle ne demande aucune pile non plus, ce qui évite les remplacements réguliers. On la pose simplement à l’endroit souhaité, sans rallonge ni outil, et elle accompagne les soirées en extérieur sans ajouter la moindre consommation électrique sur la facture d’électricité.

Cette lumière d’appoint crée une ambiance feutrée idéale pour un apéritif, un dîner en tête à tête ou une lecture au calme. Sa petite taille et sa légèreté la rendent facile à déplacer au gré des envies : sur une table de jardin, le long d’une allée, accrochée à une branche pour un effet guinguette, posée sur une balustrade ou alignée pour encadrer une entrée ou un coin détente.

Des idées déco éco-responsables avec la lanterne solaire B&M

Parce qu’elle fonctionne uniquement au soleil, cette lanterne constitue un geste de déco éco-responsable tout en restant très décorative. On peut en disposer plusieurs pour dessiner un chemin lumineux dans le jardin, multiplier les points de lumière autour d’une table de terrasse ou souligner les marches d’un escalier extérieur, sans se soucier d’une quelconque installation électrique.

Sur un balcon de ville, quelques lanternes réparties suffisent à créer un coin cosy, avec une lumière douce qui remplace un plafonnier agressif. Ce modèle rejoint la sélection d’articles d’extérieur à petits prix proposée par B&M pour la belle saison et montre qu’on peut miser sur une décoration lumineuse accueillante sans alourdir son budget énergie.