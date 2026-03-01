Kiabi : cette lampe en bambou à 53 € s'arrache, et la façon dont elle rend votre salon Instagrammable va vous obséder

Fin d’hiver, lumière froide, budget serré : la lampe Samuel Kiabi en bambou tressé s’impose comme la nouvelle obsession déco. Où la poser pour booster instantanément votre intérieur sans le surcharger ?

Une lumière trop blanche, un plafonnier agressif, et tout votre salon perd son charme. Quand la fin de l’hiver s’étire et que la clarté naturelle reste timide, on rêve d’un intérieur stylé sans lancer de gros travaux. C’est souvent à ce moment qu’un simple objet déco devient obsessionnel.

Chez Kiabi, une nouveauté coche exactement cette case : la lampe Samuel Kiabi, petite lampe à poser en bambou tressé qui fait déjà parler d’elle. Pensée pour les amateurs de slow déco et de matières naturelles, elle promet un effet “pièce de designer” pour un budget très raisonnable. Le genre de détail qui change une pièce.

Pourquoi la lampe Samuel Kiabi fait craquer les fans d’intérieurs stylés

Une lampe d’appoint bien choisie suffit à transformer une ambiance. La Samuel diffuse une lumière tamisée grâce à sa structure ajourée : les fibres de bambou projettent des ombres graphiques sur les murs, parfaites pour un coin lecture ou pour remplacer un plafonnier trop cru. Le salon, l’entrée ou la chambre gagnent d’un coup un côté “cocon” très photogénique.

Côté style, son abat-jour en bambou tressé posé sur un pied en métal noir s’inscrit dans l’univers bohème chic, tout en se mariant avec une déco scandinave, campagne ou même légèrement industrielle. Sa teinte taupe douce s’accorde aussi bien avec des murs blancs qu’avec du vert sauge ou du terracotta. Résultat : une lampe qui donne instantanément ce rendu “intérieur Instagrammable” très recherché.

Lampe Samuel Kiabi : fiche stylée, matières naturelles et prix mini

Concrètement, la Samuel est une lampe à poser pensée pour le salon comme pour la chambre. Ses dimensions de 30 x 26 cm la rendent assez présente pour compter dans la déco, sans encombrer une table de chevet ou une console. Elle fonctionne avec une douille E27, ce qui laisse le choix de l’ampoule, idéalement une LED blanc chaud pour renforcer l’ambiance cosy.

Abat-jour en bambou tressé, structure en métal noir

Couleur taupe naturelle, facile à associer

Format 30 x 26 cm, lampe à poser ou de chevet

Douille E27, ampoule à acheter séparément

Style bohème chic compatible slow déco et Japandi

Côté tarif, Kiabi la propose autour de 53,10 € en promotion, contre un prix de référence d’environ 61 €, soit une réduction proche de 12 %. Des modèles au look comparable peuvent grimper autour de 130 € chez des spécialistes, ce qui donne à cette lampe un vrai air de pièce de designer à prix doux. De quoi relooker un coin de la maison sans culpabiliser.

Où installer la lampe Samuel pour un intérieur vraiment stylé

Dans le salon, elle trouve naturellement sa place sur un bout de canapé ou une petite table près du sofa, pour remplacer un éclairage de plafond trop violent. Sur une console d’entrée, elle accueille immédiatement avec une lumière chaleureuse. L’effet rappelle ces intérieurs vus dans la série Emily in Paris, où plusieurs petites sources de lumière dessinent une atmosphère intimiste.

Dans la chambre, la Samuel devient lampe de chevet et transforme le coin nuit en véritable cocon, surtout associée à du linge de lit en gaze de coton, du bois clair ou du rotin. Un mur beige, quelques touches de vert sauge ou de terracotta, et cette lampe en bambou devient la touche finale qui structure l’espace. Un objet discret, mais capable de déclencher une vraie obsession déco.