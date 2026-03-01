Lidl: ce salon de jardin à moins de 90 € fait un carton pour l'apéro, mais pas pour tout le monde

Les beaux jours réveillent les envies d’apéro au soleil, même quand la place et le budget sont serrés. Entre salon de jardin Lidl pas cher noir et version bohème beige, lequel transformera vraiment votre balcon en coin détente ?

Fin de journée, lumière dorée, température qui remonte : on a juste envie de sortir verres, olives et tartinades pour un apéro au soleil. Encore faut-il avoir autre chose qu’une chaise branlante ou un tabouret de cuisine pour s’installer. Beaucoup renoncent alors à aménager vraiment balcon ou terrasse.

L’enseigne Lidl mise justement sur le mobilier malin avec sa gamme Livarno Home et propose des salons de jardin à petit prix. Le plus remarqué du moment : un ensemble noir de quatre pièces à 89,99 € seulement, et un modèle beige bohème à 129 € pour celles et ceux qui aiment les ambiances tressées. Deux options pour transformer son coin extérieur en spot apéro. Reste à trouver celui qui vous ressemble.

Un salon de jardin Lidl pour l’apéro

Le premier, ce salon noir, coche toutes les cases du salon de jardin Lidl pas cher taillé pour l’apéritif. Il se compose d’une table, de deux chaises et d’un banc, soit quatre places confortables pour partager planches et verres. La table (85 x 37 x 51 cm), les chaises (59 x 74 x 76 cm) et le banc (112 x 74 x 76 cm) restent compacts, adaptés aux petites terrasses ou aux balcons étroits.

Sa structure en acier thermolaqué promet une bonne tenue dans le temps, même en cas de météo capricieuse, tandis que le plateau en verre noir donne tout de suite un air chic à l’ensemble. Les assises en textilène, une toile respirante pensée pour l’extérieur, offrent un vrai confort sans coussins obligatoires, et l’ensemble pèse environ 25 kg, assez léger pour être déplacé au gré du soleil ou des invités.

Design et confort au soleil

Pour un esprit plus cocoon, le salon beige mise sur deux fauteuils enveloppants et une table basse ronde. Les sièges (74 x 67 x 53,5 cm) et la table (diamètre 41 cm, hauteur 50 cm) conviennent bien à un balcon urbain ou à un petit coin détente. Leur look tressé beige, très bohème, se mélange facilement à quelques coussins ou lanternes.

Côté confort et résistance, les deux ensembles jouent la carte du pratique. Pour le modèle noir, le revêtement en textilène est annoncé comme résistant aux UV et aux intempéries, et chaque chaise supporte jusqu’à 110 kg, le banc 2 x 110 kg et la table 50 kg. De quoi installer sans stress famille, amis, voire quelques pots de fleurs posés sur la table entre deux bols de chips.

Ce qu’en pensent les clients Lidl

Les clients Lidl semblent déjà séduits : l’ensemble noir affiche une note moyenne de 4,8/5 sur le site de l’enseigne. Beaucoup saluent le confort et la qualité, comme cet acheteur qui écrit : « c’est le salon de jardin le moins cher qu’on ait trouvé et la qualité est très bonne. », cité par Biba Magazine. Un autre résume : « très bon rapport qualité-prix, forme agréable. Assemblage assez difficile, mieux prévoir deux personnes et une paire de serre-joints… ». De quoi anticiper un peu de montage avant le premier apéro.