Fini les tapis berbères à losanges : ce que choisissent désormais les intérieurs chics en 2026

Star cosy des années 2010, le tapis berbère à losanges sature désormais les salons blancs et beiges. À l’hiver 2025-2026, d’autres tapis plus graphiques et matières naturelles signent les nouveaux intérieurs chics.

Du salon parisien au pavillon de banlieue, beaucoup ont eu la même impression en regardant leur sol cet automne 2025 : la déco semble figée. Le tapis berbère blanc à losanges noirs, autrefois star cosy des années 2010, ne procure plus le même frisson. L’icône rassurante d’hier paraît soudain trop convenue.

Dans bien des intérieurs français, le trio murs blancs, canapé beige et tapis berbères à losanges a fini par donner une impression de copier-coller. Sur Instagram, les salons se ressemblent tous. L’hiver 2025-2026 marque un tournant : les sols deviennent le nouveau terrain de jeu, entre couleurs feutrées, textures généreuses et recherche d’objets vraiment singuliers.

Pourquoi les tapis berbères à losanges ne font plus rêver les salons chics

Dans les années 2010, le tapis berbère venu des montagnes de l’Atlas s’est imposé comme symbole d’exotisme chic. Ses losanges noirs sur fond ivoire, sa laine moelleuse, promettaient un salon chaleureux et moderne, présenté comme le summum du bon goût. Puis il a été reproduit à l’infini, décliné en coussins, plaids, affiches, perdant peu à peu son aura.

Les versions industrielles vendues à bas prix se sont éloignées du tissage ancestral qui faisait sa force. La surproduction a banalisé ce motif, au point que chaque photo de salon montrait le même tapis posé sur un sol clair. La lassitude visuelle s’installe, et beaucoup voient désormais leurs murs blancs comme un simple fond à réchauffer autrement.

Les nouveaux tapis désirables pour remplacer les losanges

Les salons chics se tournent vers des tapis graphiques aux formes inattendues : grands aplats asymétriques, cercles, traits marqués ou damiers revisités. Ces modèles jouent avec le relief et les contrastes, misent sur des couleurs profondes comme le bleu nuit, la terracotta ou le jaune moutarde. Ils réveillent le sol et donnent du caractère sans repeindre tout l’appartement.

Autre grande envie de la saison : les tapis vintage inspirés des années 70, persans revisités, imprimés psychédéliques ou floraux, aux fibres épaisses et aux teintes généreuses. Ils créent une ambiance feutrée qui rappelle les intérieurs de nos parents. En parallèle, les matières naturelles comme le sisal, la laine brute, la jute épaisse ou le coton bio s’imposent, souvent en pièces chinées ou en séries limitées.

Bien choisir son nouveau tapis en jouant la carte du vert sauge

Pour que le tapis reste la pièce forte du salon sans étouffer le reste, les décorateurs recommandent un seul motif vraiment dominant. On marie les textures – velours, laine, jute – avec un dessin clair, puis on laisse le regard se poser. En 2026, le vert sauge devient une toile de fond idéale, en mur d’accent ou en façades de cuisine, pour accueillir ces nouveaux tapis.

Celles et ceux qui ne peuvent pas repeindre profitent de ces tendances via les collections hivernales d’enseignes comme IKEA, Maisons du Monde, La Redoute Intérieurs ou AM.PM, mais aussi sur la seconde main. Un tapis de caractère suffit souvent à réchauffer un salon tout blanc sans autres travaux.