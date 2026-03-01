Printemps : ce légume du potager à ne surtout pas planter avant que la terre atteigne 15 °C, sinon la récolte chute

Chaque printemps, des jardiniers plantent leurs courgettes dès les premiers beaux jours et récoltent à peine quelques fruits. Et si tout se jouait ailleurs que sur les dates marquées au calendrier ?

Les premiers rayons de soleil de mars donnent des fourmis dans les doigts à bien des jardiniers. Truelles sorties, sacs de terreau ouverts, les jeunes plants de courgettes trouvent place au potager, avec l’impression rassurante de prendre une longueur d’avance. Puis l’été arrive, et là, douche froide : quelques feuilles rabougries, très peu de fleurs, presque pas de fruits.

La scène se répète chaque année, surtout quand les jardineries débordent de plants « prêts à planter » dès le printemps. La courgette a pourtant un défaut que beaucoup sous-estiment : elle déteste le froid, surtout au niveau des racines. La différence se joue à quelques degrés près.

Courgette plantée trop tôt : le piège d’un sol encore glacé

En mars ou début avril, l’air peut grimper à 18 °C l’après-midi, mais le sol suit un rythme bien plus lent. Masse dense et humide, la terre garde longtemps le froid de l’hiver. Le sol met des semaines à monter en température : à 10 ou 15 cm de profondeur, là où s’installent les racines, il peut encore tourner autour de 10 à 12 °C. Planter une courgette dans ces conditions, c’est lui demander de pousser les « pieds dans un bac à glaçons ».

Le résultat se voit vite : le plant reste vert mais ne grandit plus, comme figé. C’est le fameux plant qui végète. Sous les 15 °C, les réactions internes ralentissent, la sève circule mal et les racines n’absorbent presque plus le phosphore. Le feuillage peut prendre une teinte violacée ou bleutée, signe d’une carence provoquée par le froid. Même si la chaleur arrive plus tard, un plant nanifié au printemps ne rattrape jamais vraiment son retard et donnera peu de fleurs femelles, donc très peu de courgettes.

Quand planter les courgettes : la règle des 15 °C plutôt que le calendrier

Beaucoup de calendriers conseillent de planter en mai, après les dernières gelées, parfois mi-avril dans les régions les plus douces. C’est une base, mais le seul indicateur vraiment fiable reste la température du sol. Issue de climats chauds d’Amérique centrale, la courgette supporte mal un sol en dessous d’environ 15 °C. Certain·es jardiniers plantent dès 12 ou 13 °C, mais pour éviter tout stress, viser un sol à 15 °C jour et nuit reste la valeur sûre.

Pour le vérifier, un simple thermomètre de sol suffit. On l’enfonce à 15 cm de profondeur et on relève la température chaque matin pendant trois à quatre jours. Tant que le minimum reste sous 15 °C, on patiente. Dans la plupart des régions tempérées, ce seuil n’est atteint qu’en fin mai, parfois début juin. Une courgette installée directement dans une terre à 18 ou 20 °C démarre vite, sans phase de survie, et rattrape largement un plant mis en terre trop tôt.

Planter plus tard pour récolter plus : les bons réflexes à adopter

Deux stratégies fonctionnent très bien. Soit on sème en intérieur en mars-avril, au chaud derrière une fenêtre ou sous lampe, pour obtenir des plants robustes, que l’on repique seulement quand le sol extérieur a atteint 15 °C. Soit on choisit le semis direct tardif, en pleine terre, dès que ce seuil est là. Dans les deux cas, la courgette ne subit ni choc thermique ni pourriture du collet liée à une terre froide et gorgée d’eau. Elle reste vigoureuse, résiste mieux à l’oïdium, et offre en été une récolte bien plus généreuse que les plants pressés du début de printemps.