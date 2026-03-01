Potager 2026 : ces 10 légumes gourmands en eau que vous plantez pour rien vont plomber votre été

Canicules, restrictions d’eau, salades qui filent et courgettes chétives : de nombreux légumes gourmands en eau ne suivent plus. Quels choix faire pour un potager français enfin serein ?

Aux premiers beaux jours, on ressort l’arrosoir, on rêve de ratatouille maison… et on se retrouve avec des salades montées en graines, des courgettes rachitiques et des pommes de terre grillées. Entre canicules, vent chaud et restrictions d’arrosage, beaucoup ont l’impression de remplir un tonneau percé. Le problème vient souvent de ces légumes gourmands en eau que l’on plante par habitude.

Le climat a changé, le calendrier du potager aussi. Ce qui poussait sans souci il y a vingt ans demande aujourd’hui une énergie folle et une eau qui manque cruellement. Sans adaptation, ces dix grands classiques risquent surtout de vous offrir frustration et factures salées. Et là, le ras-le-bol n’est jamais loin.

Potager 2026 : quand l’eau devient le vrai nerf de la guerre

Les étés se rallongent, les sols se dessèchent plus vite, les nappes phréatiques se refont mal et les arrêtés préfectoraux tombent parfois dès le printemps. Gérer chaque goutte devient une priorité. Pour un potager résilient, le choix des cultures compte autant que le paillage ou le récupérateur d’eau : certains légumes supportent très bien ces nouvelles conditions, d’autres s’effondrent.

Et l’excès d’eau n’est pas plus simple à vivre. À Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne, Chrystèle, salariée maraîchère, résumait après les crues : « L’humidité va commencer à détériorer les cultures, on va ramasser autant que possible, en espérant que le temps nous aide. Il suffit encore d’un peu d’eau pour que ça déborde encore », rapportait-elle à Reporterre. Le maraîcher Sylvain Delamare constatait : « En 2021, lors de la dernière crue, nous n’avions eu droit à rien. » Il ajoutait, débordé : « À cette époque, on devrait relancer la saison ». Plus loin, Florent Cuch relativisait : « Dans notre malheur, au moins, inondation et tempête ont eu lieu en même temps » et se disait « confiant ». Trop ou pas assez, l’eau bouscule les habitudes.

Ces 10 légumes qu’on plante pour rien quand l’eau manque

En tête de liste, la pomme de terre réclame un sol constamment humide et un buttage qui assèche encore plus la terre : en période de sécheresse, le rendement s’effondre. Même scénario pour les courgettes et autres cucurbitacées, très productives seulement si l’arrosage reste abondant et régulier, faute de quoi les fruits avortent et l’oïdium s’invite.

Les laitues, radis, poireaux et choux montent en graines ou deviennent fibreux dès que la chaleur s’installe, ce qui rend leur culture estivale presque impossible sans irrigation quotidienne. Les épinards classiques filent dès mai, l’aubergine peine à fructifier sans arrosages rapprochés, les pois souffrent du moindre coup de chaud, les carottes luttent contre une croûte de terre durcie. Beaucoup d’efforts, très peu de récolte dès que l’eau se raréfie.

Quoi planter à la place pour un potager vraiment rentable

Plutôt que de s’obstiner, mieux vaut troquer ces capricieux pour des légumes qui aiment la chaleur et supportent la sécheresse. La patate douce se régale des étés caniculaires et couvre le sol, le topinambour et l’hélianti offrent des racines d’hiver robustes. Côté verdures, la tétragone cornue et l’épinard de Malabar prennent le relais des épinards classiques, tandis que la blette résiste bien mieux que les salades fragiles.

Pour les légumes-fruits, le gombo ou des haricots à écosser comme la ‘Mogette’ ou la ‘Cornille’ supportent l’aridité là où pois et aubergines souffrent. Et la technique suit : terre jamais nue grâce au paillage, ombre apportée par arbres ou voiles, oyas en terre cuite qui diffusent lentement l’humidité et peuvent économiser jusqu’à 50 % d’eau. Une autre façon de jardiner, plus adaptée aux étés qui arrivent.