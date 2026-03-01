Vous trouvez ça bizarre ? Ces troncs de fruitiers peints en blanc cachent une raison qui change tout pour votre verger

Ces troncs de pommiers entièrement blanchis vous paraissent étranges ? Derrière cette couche de chaux se cache une arme discrète pour sauver vos récoltes.

Au détour d’une promenade, ces troncs d’arbres fruitiers entièrement peints en blanc intriguent. On croirait une fantaisie déco ou un reste de chantier, au point que certains jardiniers avouent : « je l’ai vu faire chez le voisin ». En réalité, ce voile clair tout sauf décoratif change la saison à venir pour le verger.

Ce geste porte un nom : le blanc arboricole, ou badigeon de chaux. « c’est tout simplement ce qu’on appelle le blanchiment des troncs, ou le chaulage », explique Bastien Glomot, pépiniériste-paysagiste, sur France Bleu. Historiquement réalisé avec « du lait de chaux », il recouvre le tronc comme une seconde peau minérale, avec des effets bien plus puissants qu’il n’y paraît.

Pourquoi blanchir le tronc des arbres fruitiers change tout pour le verger

Entre gelées du matin et soleil de plus en plus fort, l’écorce subit de gros écarts de température. Le badigeon blanc réfléchit une partie des rayons : son aspect qui « reflète la lumière » évite que le bois ne chauffe trop vite le jour, puis ne subisse un choc thermique la nuit. Les fissures, coups de soleil et éclatements d’écorce deviennent bien plus rares, surtout sur les jeunes fruitiers.

Cette couche de chaux agit aussi comme désinfectant naturel. Elle étouffe « les larves d’insectes qui peuvent se conserver en hiver dans l’écorce » et « les germes de champignons » logés dans les creux du tronc. Posé entre fin février et mi-mars, ce film minéral peut faire baisser l’infestation de ravageurs d’environ 40 %, ce qui limite ensuite les traitements chimiques sur pommiers, poiriers ou cerisiers.

Recette simple de badigeon de chaux pour protéger vos fruitiers

On trouve des prêts à l’emploi, mais fabriquer son blanc arboricole maison reste économique. Une base courante associe chaux éteinte, argile et lait écrémé ou petit-lait pour bien accrocher. La texture idéale ressemble à une pâte à crêpes onctueuse, ni trop liquide ni trop épaisse :

1 volume de chaux éteinte

1/2 volume d’argile

1 verre de lait ou petit-lait, puis eau jusqu’à bonne consistance

Certains utilisent aussi de la cendre de bois, que Bastien Glomot surnomme « la chaux du pauvre ». Elle permet un badigeon d’appoint, mais l’efficacité « ne sera pas telle avec la cendre qu’avec la chaux ». Avant d’appliquer, on brosse doucement le tronc pour enlever mousses et vieilles écorces, puis on passe le mélange au large pinceau, du pied jusqu’aux premières branches, en portant gants et lunettes.

Quand blanchir les arbres fruitiers pour une protection maximale

Bastien Glomot conseille d’intervenir « deux fois dans l’année » : une première fois « à l’automne » pour nettoyer le tronc avant l’hiver, puis « au printemps » pour préparer l’arbre aux « gros coups de chaleur de l’été ». Et « si on veut qu’ils soient blancs toute l’année », il faut renouveler le badigeon environ tous les six mois, surtout dans les régions pluvieuses.

Le créneau le plus stratégique reste la fin d’hiver, de fin février à mi-mars, juste avant le réveil massif des parasites. Sur des arbres déjà touchés par vers des fruits ou champignons, ce geste préventif réduit fortement les attaques et évite souvent l’usage d’insecticides. La prochaine fois que vous verrez ces troncs blancs un peu étranges, vous aurez devant vous le signe discret d’un verger mieux protégé.