Cette façon de ranger votre frigo peut vous éviter de jeter 29 kg de nourriture et 100 € chaque année

Entre restes oubliés et salades flétries, le frigo est souvent le premier responsable du gaspillage alimentaire à la maison. En le transformant en véritable système d'organisation, quelques zones stratégiques suffisent à changer la donne.

Un yaourt oublié derrière une bouteille, une salade devenue flasque, un reste de pâtes qui attend depuis trois jours : beaucoup de gaspillages naissent dans le réfrigérateur. En France, on jette 29 kg de nourriture par personne et par an, pour près de 100 € envolés. Le plus frustrant, c’est que ces aliments étaient souvent parfaits au moment de l’achat.

Organiser son frigo ne sert pas à faire joli, mais à manger ce que l’on a payé, à temps et en sécurité. Bien rangé, il fonctionne comme une mémoire externe : il montre ce qui doit partir en premier, protège ce qui est fragile et évite les achats en double. Avec quelques repères simples, le gaspillage alimentaire baisse sans effort conscient.

Zones du frigo

La porte est la zone la plus chaude, autour de 7 à 10 °C : gardez-y boissons, sauces, condiments, confitures. La partie la plus froide se situe en bas, près de la sortie d’air, autour de 0 à 3 °C, réservée aux viandes et poissons crus, à la charcuterie très fraîche et aux produits sensibles ouverts. Les étagères centrales, plus stables, accueillent produits laitiers, desserts et restes cuisinés.

Le bac à légumes, humide, convient aux salades, herbes et légumes non lavés. Séparez les fruits qui produisent de l’éthylène, comme pommes, poires, bananes, avocats ou kiwis, car ils font flétrir les légumes voisins. Placez les œufs sur une étagère intérieure. À hauteur des yeux, réservez une clayette en étagère à finir pour ce qui est ouvert ou proche de la date, y compris les restes, à garder 2 à 3 jours.

FIFO et boîtes

Pour ne plus rien oublier au fond, inspirez-vous de la méthode FIFO : premier entré, premier sorti. En rentrant des courses, glissez systématiquement les nouveaux produits derrière les anciens. La date limite de consommation concerne la sécurité, surtout pour viandes, poissons, plats frais ; la date de durabilité minimale joue plutôt sur la qualité. Fiez-vous aussi à vos sens : odeur anormale, moisissures, emballage gonflé ou texture visqueuse signifient qu’il faut jeter, même si la date semble correcte.

Les contenants hermétiques transparents deviennent vos meilleurs alliés : on voit ce qu’ils contiennent et l’air circule moins, ce qui limite le dessèchement et l’oxydation. Un demi-oignon ou un morceau de potiron bien secs, rangés dans une petite boîte, se gardent mieux qu’à l’air libre ; le potiron cru ainsi protégé tient 3 à 5 jours à 4 °C, le cuit 2 à 3 jours. Ajoutez une étiquette avec nom du plat et date de cuisson, par exemple poulet 27/02.

Routine anti-gaspi

Pour que ce système reste efficace, une courte routine suffit. Une fois par semaine, avant la liste de courses, faites un tour rapide du frigo : repérez quelques aliments à risque, cuisinez-les, mangez-les ou congelez-les. Gardez l’appareil réglé entre 2 et 4 °C, sans le surcharger, afin que l’air froid circule. En essuyant les coulures et en lavant régulièrement bacs et clayettes, votre frigo reste sain et devient un allié anti-gaspi.