Facture EDF : ce geste à 0 € avec votre frigo avant de partir cet été qui coupe une partie de la note d’électricité

En plein été, votre facture EDF grimpe alors que votre frigo tourne 24 heures sur 24 et pèse jusqu’à 30 % de la consommation du foyer. Une simple routine d’entretien à 0 € pourrait pourtant faire baisser la note bien plus que vous ne l’imaginez.

Quand la canicule s’installe ou que les valises sont prêtes, beaucoup pensent aussitôt à la future facture EDF. Dans la cuisine, un appareil ne s’arrête jamais : le réfrigérateur. Branché jour et nuit, il avale des kilowattheures sans faire de bruit. Avec le congélateur, il peut représenter jusqu’à 30 % de la consommation électrique du foyer. Pourtant, il existe une astuce à 0 € qui soulage vraiment le compteur.

Un simple réfrigérateur-congélateur moyen tourne autour de 330 kWh par an, soit près de 60 € au tarif réglementé d’EDF, sans compter les hausses récentes. Pour un budget déjà serré, chaque watt économisé compte. La bonne nouvelle, c’est qu’en changeant juste votre routine autour du frigo, vous pouvez réduire cette part sans acheter le moindre équipement.

Pourquoi votre frigo fait grimper la facture EDF

Les repères communiqués par EDF ou l’ADEME convergent : un frigo représente souvent entre 10 et 15 % de l’électricité consommée à la maison. En été, le moteur tourne plus longtemps pour maintenir les 3 à 5 °C recommandés. Si vous descendez le thermostat en dessous, chaque degré de froid inutile peut ajouter 5 à 10 % de consommation.

Autre piège invisible : l’entretien. Dès que le givre atteint environ 3 millimètres sur les parois du congélateur, la dépense énergétique bondit d’environ 30 %. Des joints de porte encrassés laissent aussi entrer l’air chaud, le compresseur se remet en marche plus souvent, et la part des appareils froids peut grimper jusqu’à 30 % de la facture annuelle.

L’astuce à 0€ : la routine vidé, dégivré, débranché… entrouvert

Tout commence une petite semaine avant le départ en vacances. Dressez la liste des produits à date courte, organisez des repas vide-frigo, congelez ce qui peut l’être, partagez le reste avec voisins ou famille. L’idée est simple : arriver à un appareil presque vide. Sinon, vous payez un frigo qui refroidit trois yaourts et une bouteille d’eau.

Le jour J, videz totalement le frigo, débranchez la prise, puis laissez fondre la glace éventuelle dans le freezer ou le congélateur avec une bassine. Profitez-en pour nettoyer les joints avec un sopalin humide et un peu de vinaigre. Ce duo dégivrage plus nettoyage restaure l’étanchéité, évite jusqu’à 30 % de surconsommation et prépare un redémarrage propre.

Vacances d’été : la porte entrouverte qui fait la différence

Une fois l’appareil vidé, débranché et essuyé, beaucoup referment la porte en grand. C’est une fausse bonne idée. L’humidité coincée à l’intérieur provoque condensation, moisissures et odeurs tenaces en quelques jours. À la longue, les joints souffrent. Le geste à adopter ne coûte rien : bloquer la porte en position entrouverte avec une cuillère, un torchon ou une éponge.

Pour garder ce réflexe en tête, une check-list rapide aide avant chaque grand départ :

Planifier 5 à 7 jours de repas vide-frigo pour finir les produits frais.

Dégivrer le réfrigérateur-congélateur débranché et nettoyer soigneusement les joints.

Régler la température entre 3 et 5 °C le reste de l’année, sans pousser le froid au maximum.

Avant une absence de plus d'une semaine, laisser l'appareil vide, prise débranchée et porte entrouverte.