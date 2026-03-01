Courge butternut : ne faites plus cette erreur de coupe, vos dés seront réguliers et vos plats enfin réussis

Couper une courge butternut en dés réguliers sans lutter avec la peau ni craindre le couteau, c’est possible. En changeant deux gestes clés, vos plaques au four se transforment.

Sur la table, une belle courge butternut promet une soupe dorée ou une plaque de légumes rôtis. Puis vient l’étape fatidique : la découpe. Peau ferme, forme compliquée, couteau qui dérape, cubes minuscules à côté de pavés énormes… et au four, certains morceaux brûlent pendant que d’autres restent fermes.

La butternut a pourtant tout pour donner de jolis dés réguliers : chair dense, lisse, qui se tient très bien en cuisson. En comprenant sa forme et en suivant une méthode géométrique simple, on peut obtenir des cubes propres, sûrs à couper, qui cuisent tous au même rythme.

Pourquoi des dés réguliers de courge butternut changent vos cuissons

Quand tous les morceaux ont la même taille, ils dorent ensemble au four, fondent de façon uniforme dans un curry, et se mixent sans grumeaux dans un velouté. Des dés d’environ 1,5 cm sont parfaits pour les poêlées, les currys et les salades tièdes. Des cubes de 2 cm conviennent bien aux plats au four, gratins ou plaques de légumes.

En pratique, des dés de 1,5 cm rôtissent en une vingtaine de minutes autour de 200 °C. À 180–190 °C, des cubes de 2 cm deviennent fondants en 30 à 40 minutes, et en 45 minutes à 1 heure ils prennent une texture presque confite. À la poêle, des dés de 1 à 1,5 cm mettent environ 15 minutes pour devenir tendres, puis quelques minutes supplémentaires pour dorer.

Préparer la courge butternut et sécuriser la découpe en dés

D’abord, on s’équipe correctement :

un grand couteau de chef bien affûté,

bien affûté, une planche large avec un torchon humide dessous pour la rendre antidérapante,

un épluche-légumes solide,

une cuillère pour les graines.

Lavez et séchez la courge. Si elle sort du frigo ou semble très dure, un passage de 10 à 15 minutes à 180 °C ou 30 à 60 secondes au micro-ondes suffit à assouplir légèrement la peau, sans la cuire.

Coupez une fine tranche à la base et au sommet pour créer deux faces planes. Posez la courge debout et épluchez de haut en bas, en bandes, avec l’épluche-légumes ou un petit couteau. La partie du col est presque droite, le bulbe arrondi demande de suivre la courbe. Séparez ensuite col et bulbe, puis ouvrez le bulbe en deux et retirez les graines à la cuillère ; rincées et rôties avec un peu d’huile et de sel, elles font un topping croquant anti-gaspi.

La méthode simple pour couper la butternut en dés réguliers

Pour le col, travaillez morceau par morceau. Posez-le à plat, coupez une fine bande sur la longueur pour créer une face bien stable. Découpez ensuite le col en tranches d’épaisseur égale, autour de 1,5 à 2 cm (soit l’épaisseur d’un doigt). Empilez deux ou trois tranches, taillez-les en bâtonnets de même largeur, puis recoupez ces bâtonnets en dés en avançant la main en “griffe”.

Pour le bulbe, aplatissez chaque moitié en retirant une fine lamelle du côté bombé afin d’obtenir une base stable. Coupez en tranches, puis en bâtonnets et enfin en dés, en réservant les morceaux un peu irréguliers pour les soupes ou purées. Pour gagner du temps, procédez “à la chaîne” : tous les tronçons, puis tout l’épluchage, toutes les tranches, puis les bâtonnets et les cubes. Les dés crus se gardent deux à trois jours au réfrigérateur dans une boîte hermétique, ou se congèlent facilement en les étalant d’abord sur une plaque avant de les mettre en sachet.