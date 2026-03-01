Compléments alimentaires : cette erreur rassurante qui plombe vos bilans et met votre santé en danger

En France, des millions de personnes avalent chaque jour des compléments alimentaires en pensant protéger leur santé. Entre homéostasie, carences réelles et risques discrets, la frontière est plus fine qu’on le croit.

Devant le rayon parapharmacie, flacon de multivitaminés ou gummies « immunité » à la main, beaucoup ont la même petite phrase en tête : « Je pensais bien faire ». L’hiver fatigue, les réseaux vantent des cures miracles, le vendeur assure que « ça ne peut pas faire de mal ». Tout semble pousser à ajouter quelques gélules à son petit-déjeuner.

La biologie, elle, raconte une autre histoire. Les spécialistes parlent d’homéostasie : « L’organisme est une machinerie d’une précision horlogère, programmée pour maintenir un équilibre interne stable », explique le site Trucmania. Le Dr Jean-Marc Sène, médecin du sport, rappelle lui aussi que ce réglage fin commence dans l’assiette, bien avant la boîte de compléments alimentaires.

Compléments alimentaires : pourquoi nous avons l’impression de bien faire

Fatigue chronique, peur de manquer, pression de performance au travail… avaler une gélule donne le sentiment rassurant d’agir. Trucmania décrit ce réflexe comme un pansement psychologique : on compense des repas pris sur le pouce, un sommeil haché, un stress permanent, en espérant qu’un comprimé effervescent rattrape tout.

Ce geste devient aussi une habitude coûteuse. On enchaîne cures d’hiver, « détox » et cocktails anti-fatigue sans vérifier ni ses besoins réels, ni les doses déjà présentes dans d’autres produits, ni la durée des prises. Jusqu’au moment où le fameux « je pensais bien faire » se heurte au verdict du bilan sanguin.

Ce que votre corps fait vraiment du surplus de compléments alimentaires

Pour les vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C ou les vitamines B, le corps garde le minimum vital. Trucmania donne l’exemple suivant : « Si l’on ingère 1 000 mg de vitamine C alors que le corps n’en a besoin que de 110 mg, le résultat est sans appel : les reins filtrent l’excédent et l’expédient directement vers la vessie ». « Vous ne faites qu’enrichir vos urines », résume le Journal des Seniors.

Avec les vitamines A, D, E, K, stockées dans le foie et la graisse, le scénario change : « Cette accumulation peut mener à une hypervitaminose, un état de toxicité réel ». Le risque augmente encore en cas de mélanges hasardeux : « l’automédication par les plantes ou les nutriments peut créer des interactions problématiques avec des traitements médicaux courants ». Millepertuis et pilule contraceptive, vitamine K et anticoagulants font partie des couples sensibles. Des rapports de l’ANSES ont déjà décrit des effets indésirables, tandis qu’une enquête de la DGCCRF en 2023 a jugé plus de 78 % des compléments minceur contrôlés inefficaces ou trompeurs.

Dans quels cas les compléments alimentaires ont vraiment du sens

Les sources convergent : « la plupart des compléments sont inutiles si on ne présente pas de carence avérée ». Il existe pourtant de vraies exceptions. « C’est le cas non négociable des personnes suivant un régime végétalien strict, pour qui la supplémentation en vitamine B12 est impérative, » tout comme pour certaines femmes enceintes ayant des besoins accrus en fer et en vitamine B9, ou les personnes souffrant de pathologies digestives qui absorbent mal les nutriments. Autre situation fréquente sous nos latitudes : « en ce début de mois de mars, après un hiver où le soleil s’est fait rare et où la peau a été couverte, nos réserves [de vitamine D] sont généralement au plus bas ».

Reste une constante : l’alimentation. Trucmania rappelle que « Cette synergie améliore l’assimilation des nutriments et leur efficacité, chose qu’une pilule de synthèse, aussi sophistiquée soit-elle, ne parvient pas à reproduire totalement ». « En réalité, une alimentation diversifiée couvre l’immense majorité des besoins d’un adulte en bonne santé ». Fruits, légumes, huiles riches en oméga-3, poissons gras et légumineuses offrent un socle que les gélules ne font que compléter. « La santé se construit dans la cuisine, pas dans l’armoire à pharmacie. »