Bonheur : arrêtez de viser la perfection, la méthode PERMA révèle ce pilier qui manque à votre bien-être

Stories parfaites, coachings miracles, injonctions au sourire : la pression au bonheur pèse sur vos épaules. Et si la méthode PERMA révélait plutôt où votre équilibre se fissure ?

La quête du bonheur parfait occupe l’esprit au réveil comme au coucher. Entre les stories de vacances, les coachings qui promettent une vie épanouie et les injonctions au bien-être, beaucoup finissent avec la sensation d’être les seuls à ne pas y arriver. Plus le discours sur le bonheur se fait bruyant, plus le décalage avec la réalité quotidienne peut faire mal.

Ce malaise vient souvent d’une idée trop étroite du bonheur, réduit à une émotion constante, lisse, sans faille. Quand la vie ne ressemble pas à cette image, on se juge, on se compare, on s’épuise. La bonne nouvelle : la psychologie positive a offert un autre cadre avec la méthode PERMA, un modèle qui montre que le bien-être repose sur plusieurs piliers. Reste à repérer lequel manque le plus chez vous.

Pourquoi la quête du bonheur parfait épuise votre bien-être

Au cœur de ce piège se trouve l’impression qu’il faudrait être heureux tout le temps. La société du bonheur expose sourires permanents, intérieurs impeccables, couples fusionnels et carrières fulgurantes. Face à ces images, la comparaison devient réflexe et alimente frustration et culpabilité. Chercher le bonheur parfait, c’est transformer chaque contrariété en preuve d’échec, alors qu’elle fait simplement partie d’une vie humaine normale.

Ce regard tout ou rien masque l’essentiel : le bien-être n’est pas une note globale, mais un équilibre entre plusieurs dimensions. On peut avoir un travail stimulant et se sentir pourtant seul, ou une vie sociale riche et aucun temps pour soi. Plutôt que de conclure que votre vie est ratée, le modèle PERMA invite à vous demander où la balance penche vraiment.

La méthode PERMA, cinq piliers pour décoder votre bien-être

Créé en 2011 par le psychologue Martin Seligman, le modèle PERMA décrit cinq composantes du bien-être durable en psychologie positive. P pour émotions positives, E pour engagement, R pour relations, M pour sens, A pour accomplissement. Chaque lettre renvoie à une question concrète de votre quotidien :

Les émotions positives : combien de moments agréables remarquez-vous dans la journée ?

L’engagement : à quelle fréquence une activité vous absorbe-t-elle au point d’oublier l’heure ?

Les relations : avez-vous quelques personnes avec qui parler sans masque ?

Le sens : ce que vous faites compte-t-il pour d’autres que vous-même ?

L’accomplissement : percevez-vous des progrès, même modestes, dans ce qui compte pour vous ?

En répondant honnêtement à ces questions, vous repérez souvent un ou deux piliers plus fragiles. Ce n’est pas un verdict, mais une piste de travail. Certains découvrent que leurs journées sont pleines d’obligations mais pauvres en relations chaleureuses, d’autres qu’ils enchaînent les réussites sans y trouver de sens. Chacun peut alors choisir un axe prioritaire, sans tout bouleverser d’un coup.

Utiliser PERMA au quotidien sans viser la perfection

Pour renforcer un pilier, les micro-actions font la différence. Côté émotions positives, un journal de gratitude ou noter trois plaisirs de la journée entraînent le cerveau à repérer le bon. Pour l’engagement, réserver du temps pour une activité qui vous absorbe, cuisine, dessin ou jardinage, redonne de l’énergie. Un message à un proche nourrit les relations, un geste solidaire donne du sens, une réussite soutient l’accomplissement.