Ces boulettes de semoule ricotta-épinards ultra légères vont remplacer vos pâtes si vous suivez bien cette règle

En Toscane, ces gnudi ricotta-épinards transforment la farce des raviolis en petites boules de semoule ultra fondantes. Parfaits pour un dîner léger mais réconfortant, à condition de maîtriser deux ou trois gestes clés.

Quand les soirées restent fraîches mais que la lumière du jour s’allonge, on a envie d’une assiette chaude qui ne plombe pas. La cuisine italienne répond parfaitement à ce mélange de besoins, surtout avec ces petites sphères moelleuses venues de Toscane. Elles ressemblent à des gnocchi, mais cachent une surprise bien plus légère.

Ces boules de semoule ricotta-épinards, appelées gnudi, sont composées de ricotta crémeuse, d’épinards fondus, de parmesan et de semoule de blé dur. Sans pâte autour, seulement la farce des raviolis transformée en petits nuages salés, elles font un dîner réconfortant idéal pour changer des pâtes. Le secret se joue dans quelques gestes précis.

Boules de semoule ricotta-épinards : que sont vraiment ces gnudi toscans ?

En Toscane, les gnudi sont considérés comme des « raviolis nus » : on garde la farce traditionnelle ricotta-épinards-parmesan et on la façonne en petites boules sans enveloppe de pâte. La semoule vient apporter tenue et légère mâche, tout en respectant le cœur ultra fondant. Résultat : une bouchée à la fois rustique et délicate.

Par rapport aux gnocchi de pommes de terre ou aux raviolis farcis, ces boules de semoule demandent moins de travail et moins d’ingrédients, tout en restant très généreuses. La ricotta apporte du moelleux, les épinards une touche végétale, le parmesan du caractère, pour un plat entièrement végétarien qui reste très gourmand.

Ingrédients et étapes clés pour des gnudi légers et fondants

Les proportions de base sont simples. On utilise de la ricotta bien égouttée, des épinards déjà cuits et pressés, et une semoule fine de blé dur, surtout pas le couscous, qui donnerait une texture granuleuse. Voici la base à suivre :

250 g de ricotta

250 g d’épinards cuits et bien égouttés

120 g de semoule fine de blé dur

40 g de parmesan râpé

1 œuf

Noix de muscade, sel, poivre

Sauce tomate maison ou beurre de sauge, copeaux de parmesan pour servir

On détend d’abord la ricotta à la fourchette, puis on ajoute l’œuf et le parmesan pour obtenir une base onctueuse. Viennent ensuite les épinards finement hachés, bien pressés pour éliminer l’eau. Quand le mélange est homogène, on incorpore progressivement la semoule jusqu’à obtenir une pâte souple qui se tient. On façonne des boules de la taille d’une noix, éventuellement roulées dans un voile de semoule, puis on les poche environ 10 minutes dans une grande casserole d’eau frémissante salée, en les retirant dès qu’elles remontent à la surface.

Astuces de texture, sauces et organisation pour un dîner réconfortant

La texture légère se joue surtout sur l’humidité : ricotta égouttée au moins 30 minutes, épinards pressés dans un linge, et, pour encore plus de tenue, repos des gnudi légèrement enrobés de semoule au frais quelques heures. L’eau de cuisson doit simplement frémir pour qu’ils ne se fissurent pas. On les sert aussitôt, nappés d’une sauce tomate maison ou d’un beurre noisette à la sauge, puis saupoudrés de parmesan. Les restes se conservent 48 heures au réfrigérateur et se réchauffent quelques minutes au four, déjà disposés dans un plat nappé de sauce, ou se congèlent avant cuisson, en prolongeant ensuite de quelques minutes le pochage pour retrouver un cœur fondant.