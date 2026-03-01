Horoscope mars 2026 : ce mois charnière va bousculer chaque signe entre amour, argent et décisions risquées

Entre Mercure rétrograde, Pleine Lune du 3 et Nouvelle Lune autour du 19, mars 2026 promet un mois charnière pour chaque signe. Amour, travail, argent et énergie se répondent, avec des accélérations inattendues à saisir ou à apprivoiser.

Mars 2026 ne se contente pas de lancer le printemps astronomique. Côté ciel, le mois s’annonce contrasté, avec des élans fulgurants et des ralentissements déroutants qui n’épargnent aucun signe. Entre bouillonnement affectif, doutes passagers et envies de renouveau, chacun sent qu’un cap se prépare sans encore savoir sur quel terrain.

Au programme astrologique, Mercure rétrograde en Poissons en toile de fond, Vénus qui file en Bélier à partir du 6, puis l’entrée du Soleil dans ce signe autour du 20. Résultat, l’horoscope de mars 2026 se lit signe par signe comme une alternance d’introspection, de coups de foudre et d’opportunités professionnelles à saisir vite.

Horoscope mars 2026 : une météo astrale entre ralentis et accélérations

Mercure rétrograde en Poissons colore les premières semaines de mars avec son lot de contretemps et de malentendus. Sa rencontre avec Vénus agit pourtant comme un baume, en invitant à privilégier intuition, beauté et douceur des liens plutôt que performance pure.

Autour du 3 mars, la Pleine Lune en Vierge éclaire les questions d’organisation, de santé et de réalisme. Le 11, Jupiter redevient direct pour les Cancer, relançant les chances matérielles. Puis la Nouvelle Lune en Poissons vers le 19 et l’arrivée du Soleil en Bélier le 20 marquent un tournant beaucoup plus actif.

Horoscope mars 2026 : Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne

Pour le Bélier, mars ressemble à un décollage. Dès le 6, Vénus s’installe dans le signe et colore la vie amoureuse, puis son influence glisse vers la carrière après le 20. Le Lion, embrasé par Vénus en signe de Feu, aborde l’amour plus directement et retrouve son assurance professionnelle avec le printemps. Le Sagittaire voit sa saison des amours démarrer en avance, quitte à délaisser un peu ses projets avant le retour du Soleil en Bélier.

Chez le Taureau, la dominante en Poissons apaise et la Pleine Lune bénéfique du 3 aide à récolter les fruits récents. Le duo Vénus/Uranus de début de mois réserve des surprises sentimentales, avec coup de foudre possible pour les célibataires. La Vierge vit un climat prometteur si elle lâche du lest : la Pleine Lune du 3 dans le signe éclaire les priorités. Le Capricorne profite d’une ambiance plus tendre et d’idées inspirées autour du 3 avant un rythme plus soutenu fin mars.

Horoscope mars 2026 : Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Scorpion, Poissons

Pour les Gémeaux, l’énergie en Poissons freine l’élan habituel, sauf en amour grâce à Vénus à partir du 6, une rencontre marquante est possible. La Balance voit ses sentiments attisés par Vénus en signe opposé, avec tensions vers le 18 si les attentes divergent. Le Verseau gagne en lucidité et structure mieux ses objectifs tout en vivant des amours spontanées.

Chez le Cancer, l’accord avec le Soleil, Mars et Mercure en Poissons, soutenu par Jupiter redevenu direct le 11, ouvre de belles perspectives matérielles malgré quelques remous affectifs. Le Scorpion profite d’une grande énergie, d’une Vénus façon Cupidon en début de mois et de la Nouvelle Lune du 19 pour lancer des projets inspirés. Les Poissons fêtent leur anniversaire sous un ciel protecteur : carrière en essor, liens familiaux apaisés et nouvelle page de vie autour du 19.