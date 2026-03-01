Horoscope du dimanche 1er mars 2026 : ce tournant avant l’éclipse qui va tout changer pour votre signe

Ce dimanche 1 mars 2026, la Lune en Lion et Jupiter en Cancer amplifient les émotions et les enjeux de vos 12 signes du zodiaque. Entre amour, travail et forme, ce ciel de transition avant la Pleine Lune pourrait rebattre les cartes de votre journée.

Ce dimanche 1er mars 2026, le ciel met l’émotion au premier plan. Avec la Lune en Lion alignée à Jupiter en Cancer, l’ambiance se fait démonstrative, tournée vers la famille et la quête de chaleur humaine. Les sensibilités s’aiguisent doucement, sans que l’on perçoive encore clairement ce qui bouge en profondeur.

En toile de fond, le Soleil en Poissons prépare la Pleine Lune en Vierge et l’éclipse du 3 mars 2026, période de tri et d’organisation intérieure. Un vrai sas : on a envie de douceur, de rêver un peu, tout en sentant que des décisions approchent pour l’amour, le travail, l’argent ou la santé. La journée invite à écouter ce que chaque signe ressent vraiment.

Météo astrale du 1 mars 2026 : un dimanche charnière

La Lune en Lion donne envie de briller, de partager, de se sentir choisi. Jupiter en Cancer ajoute un besoin de sécurité et de protection, surtout dans la sphère familiale. Sous l’action de Vénus et de Mars, certains redécouvrent le plaisir d’être ensemble, d’autres retrouvent l’élan pour relancer un projet ou leur forme physique. Les signes de Feu et d’Eau surfent plutôt bien sur cette vague émotionnelle.

En arrière-plan, Saturne rappelle la prudence matérielle, tandis que Mercure rétrograde peut provoquer quelques retards ou malentendus. La Pleine Lune en Vierge qui arrive pousse à mieux gérer son temps, son budget, son corps. Ce dimanche sert de répétition générale : on observe ce qui coince, sans encore tout bouleverser.

Amour, travail, forme : l’horoscope du jour signe par signe

Chez le Bélier, Vénus aide à éviter la routine amoureuse et de petites améliorations financières arrivent, malgré des blocages au travail. Le Taureau vit une sensualité renforcée, mais doit rester raisonnable dans ses dépenses comme dans ses nuits écourtées. Le Gémeaux a intérêt à laisser le passé amoureux derrière lui ; Saturne incite à la prudence budgétaire alors que Mars lui apporte un solide coup d’énergie. Pour le Cancer, un coup de foudre ou une opportunité professionnelle un peu déstabilisante peut s’avérer bénéfique, à condition de ne pas exploser le budget. Le Lion retrouve une passion forte en couple et un bon moment pour la remise en forme, mais doit calmer ses excès d’ambition. La Vierge se concentre sur les questions d’argent dans le couple, tout en bénéficiant d’un climat porteur pour développer sa carrière ou un projet personnel.

La Balance sent monter une jalousie qui peut compliquer ses relations, alors qu’un projet important se construit côté travail si elle évite les affaires floues. Le Scorpion profite d’une grande intensité affective et d’échanges familiaux constructifs, à condition de limiter les dépenses lors de déplacements. Pour le Sagittaire, vie amoureuse harmonieuse et carrière en phase de stabilisation, même si l’anxiété peut affleurer. Le Capricorne retrouve un dialogue plus fluide en couple et peut envisager une réorientation professionnelle tout en protégeant ses finances et son système immunitaire. Le Verseau alterne tendresse et tensions, doit résister aux aventures risquées et patienter pour voir ses efforts payés. Les Poissons, eux, ressentent le poids de la routine mais une rencontre ou un nouveau projet peuvent relancer l’inspiration, à condition de surveiller les retards d’argent et d’alléger l’assiette.

Les signes au top et ceux qui doivent lever le pied

Ce dimanche, certains signes tirent un vrai avantage de la Lune en Lion et de Jupiter en Cancer, tandis que d’autres ressentent plus fortement la pression de Saturne et de la future Pleine Lune :

Lion : charisme renforcé, amour et forme en hausse.

Scorpion : passion portée par de possibles récompenses professionnelles.

Sagittaire : bonnes vibrations familiales et appuis pour la carrière.

Gémeaux : passé à évacuer et vigilance financière demandent un vrai tri.

Vierge : tension autour de l’argent et de l’organisation du quotidien.

Verseau : climat affectif instable, besoin de calmer le jeu et de se poser.

Un bon réflexe pour tout le monde : profiter de ce dimanche pour écouter son corps, mettre de l’ordre dans ses priorités et préparer en douceur les choix que la Pleine Lune en Vierge mettra bientôt sous les projecteurs.