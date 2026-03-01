Slime collé sur vêtements, canapé ou tapis : ces gestes simples à faire tout de suite sans ruiner vos tissus préférés

En quelques secondes, une pâte magique innocente peut transformer vêtements, canapé et tapis en champ de bataille collant. Ce guide propose des méthodes douces pour limiter les dégâts et préserver vos textiles.

Le bol de slime était sur la table, deux minutes plus tard il est écrasé sur un jean, coincé sur un accoudoir et collé au tapis. La scène est connue, surtout avec des enfants : la pâte colorée s’étire, s’émiette, puis semble soudain impossible à rattraper. Avant de sortir des détachants forts ou de frotter comme un sol, il existe des gestes simples pour limiter les dégâts.

Sur un vêtement, un canapé ou une moquette, la clé reste de travailler en douceur avec ce que l’on a déjà sous la main : glaçons, vinaigre blanc, liquide vaisselle, savon de Marseille, parfois un peu de terre de Sommières. Le bon ordre des étapes change tout, entre tache incrustée et textile sauvé de justesse. La suite se joue en quelques gestes bien choisis.

Enlever le slime sur les vêtements sans abîmer le tissu

Premier réflexe : retirer le plus gros à sec avec une cuillère, une carte de fidélité ou le bord d’un carton, sans tirer sur les fils. Si le slime est très mou, un sac de glaçons posé dans un torchon cinq à dix minutes le durcit et permet de le soulever plus facilement. Quand il est déjà sec, on gratte en douceur, on secoue ou on aspire les miettes avant de passer au nettoyage.

Pour décoller ce qui reste, on mise sur des produits doux. Mélangez une part de vinaigre blanc et une part d’eau tiède, imbibez un chiffon et tamponnez la zone tachée pendant trois à cinq minutes, puis frottez très légèrement avec une brosse souple avant de rincer à l’eau froide. Un film gras persiste parfois : une noisette de liquide vaisselle sur tissu humide, massée du bord vers le centre puis bien rincée, aide à finir le travail, complétée si besoin par du savon de Marseille avant le passage en machine.

Nettoyer du slime sur un canapé sans le détremper

Sur un canapé en tissu, on commence comme pour un vêtement : grattage délicat, puis travail par petites zones avec un chiffon humide et une goutte de liquide vaisselle dans de l’eau froide. On tamponne, on rince avec un second chiffon légèrement mouillé, puis on éponge aussitôt avec une serviette sèche. Les microfibres et les velours marquent vite : très peu d’eau, pas de grands gestes circulaires, et une petite brosse souple pour remettre le poil en place une fois sec.

Le simili cuir supporte en général une eau savonneuse douce, appliquée au chiffon microfibre puis bien essuyée. Sur un canapé en cuir, la prudence s’impose : on enlève la pâte sans rayer, on passe un chiffon à peine humide avec un savon spécial cuir, et on sèche rapidement avant, si besoin, de nourrir le matériau. Le vinaigre blanc pur, les solvants ou une vapeur trop chaude risquent d’abîmer la surface ; mieux vaut rester sur ces méthodes progressives.

Retirer le slime d’un tapis ou d’une moquette sans les abîmer

Sur un tapis, évitez l’eau chaude et les grands frottements, qui font pénétrer le slime. Durcissez-le avec des glaçons dans un torchon, retirez le plus gros, puis tamponnez à l’eau froide savonneuse. Un peu de vinaigre blanc dilué sur chiffon aide, avant de presser une serviette sèche.