IKEA : ce petit accessoire bleu caché sur votre douche peut faire chuter vos factures d’eau et d’énergie

Entre votre flexible et le pommeau, un minuscule bouton bleu signé IKEA change la donne sans travaux. Ce booster BERGVATTNET pourrait alléger vos douches et vos factures bien plus que vous ne l’imaginez.

Vos factures d’eau et d’énergie continuent de grimper alors que vous n’avez rien changé à vos habitudes de douche ? Le responsable se trouve parfois à quelques centimètres de votre main : entre le flexible et le pommeau. Là, IKEA a glissé un minuscule bouton bleu presque invisible, que beaucoup ne remarquent même pas.

Dans un contexte où l’ADEME rappelle qu’une douche consomme en moyenne 35 litres d’eau, contre environ 100 litres pour un bain, chaque litre économisé compte. Ce petit accessoire, baptisé BERGVATTNET, promet de réduire la consommation sans transformer la douche en filet d’eau tiède. De quoi intriguer.

Le bouton BERGVATTNET d’IKEA : un mini accessoire qui change la douche

À l’œil nu, le booster de pression pour pommeau de douche BERGVATTNET ressemble à un simple raccord en plastique. On le visse à la main entre le flexible et la douchette, sur la plupart des modèles standards, pour moins de 10 €. Une fois en place, il limite automatiquement le débit à environ 6 litres par minute, quand beaucoup de douchettes classiques laissent couler 10 à 12 litres.

Ce qui le rend différent des autres réducteurs, c’est son bouton pressoir. Quand il faut plus de puissance pour rincer un shampoing épais ou nettoyer la cabine, une pression suffit et le débit grimpe à environ 10 litres par minute. Dès que l’eau est coupée, le dispositif revient tout seul en mode éco. Résultat : la famille profite d’un confort normal, tout en laissant le mode économique gérer la majorité du temps de douche.

Tester sa douche : quand le bouton IKEA fait vraiment économiser gros

Avant de courir en magasin, un test rapide évite les déceptions. L’astuce conseillée consiste à mesurer le débit avec un seau et un chronomètre : on ouvre la douche à fond pendant une minute et on regarde combien de litres on a recueillis. Si le débit est déjà inférieur à 6 litres par minute, le BERGVATTNET apportera peu de bénéfice ; au‑delà de 10 litres, le potentiel d’économies d’eau devient important.

En réduisant le débit de près de 40 % sur l’essentiel du temps de douche, on limite aussi l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau. Avec un prix moyen de l’eau autour de 4,69 € le m³ en France et un gaz résidentiel voisin de 0,12 € le kWh, cela représente vite des dizaines d’euros par an, surtout pour un foyer avec plusieurs douches quotidiennes. Tout cela, sans changer ses réflexes ni refaire la salle de bain.

Le reste de la gamme BERGVATTNET : pousser plus loin les économies sous la douche

IKEA a décliné l’idée en une petite collection pensée pour la salle de bain. Autour du bouton, on trouve un seau, un compteur et un déviateur qui récupèrent et suivent l’eau utilisée, façon kit complet pour transformer la douche en zone plus sobre sans perdre en confort :

Le seau BERGVATTNET 8 litres (environ 6,99 €) se cale dans un coin pour récupérer l’eau froide en début de douche, assez pour tirer trois chasses d’eau ou arroser les plantes.

(environ 6,99 €) se cale dans un coin pour récupérer l’eau froide en début de douche, assez pour tirer trois chasses d’eau ou arroser les plantes. Le compteur de douche numérique (39,99 €) affiche les litres consommés, la durée et la température, pratique pour visualiser les efforts de chacun.

(39,99 €) affiche les litres consommés, la durée et la température, pratique pour visualiser les efforts de chacun. Le déviateur automatique (24,99 €) envoie l’eau en dessous de 32 °C vers le seau, puis bascule vers la douchette quand l’eau est chaude.

En combinant ce bouton IKEA qui limite le débit, le seau qui récupère l’eau froide et le compteur qui rend les chiffres visibles, la douche devient un endroit où l’on fait attention sans y penser vraiment. Reste une question : combien d’eau votre pommeau laisse‑t‑il filer chaque matin sans que vous vous en rendiez compte ?